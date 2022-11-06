«Локомотив» ушёл от поражения в матче против «Урала»

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вчера, 16:00

«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. На 67-й минуте полузащитник «Урала» Юрий Газинский сравнял счёт. На 90-й минуте защитник Егор Филипенко вывел «Урал» вперёд, однако в дополнительное ко второму тайму время Филипенко забил автогол.

«Урал» идёт на 10-м месте (18 очков), «Локомотив» занимает 14-е место (13 очков).