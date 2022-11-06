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«Локомотив» ушёл от поражения в матче против «Урала»

вчера, 16:00
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. На 67-й минуте полузащитник «Урала» Юрий Газинский сравнял счёт. На 90-й минуте защитник Егор Филипенко вывел «Урал» вперёд, однако в дополнительное ко второму тайму время Филипенко забил автогол.

«Урал» идёт на 10-м месте (18 очков), «Локомотив» занимает 14-е место (13 очков).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:35
что то с Локомотивом не так
протон
протон
вчера в 20:24
Михалыч, просто знает все хорошие качества Газинского по Краснодару ещё, вот и использует их на полную катушку.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Роман Романов 3 (раскрыть)
вчера в 20:03
Проигрывать тоже надо уметь с честью а не отскакивать за счёт судейских ошибок.
lotsman
lotsman
вчера в 18:14
Чудом ушёл. Локомотив продолжает лететь под откос.
dok66
dok66
вчера в 18:02
Бывает такое невезение . Урал по игре должен был выигрывать . И дело тут в психологии , Филипенко потерял концентрацию после забитого гола . Гол в свои ворота - это точно из этой серии , мог совершенно свободно этот мяч вынести .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:53
Уральцы упустили победу,Локо повезло.
andrefino13
andrefino13 ответ Штанмайер (раскрыть)
вчера в 16:47
    andrefino13
    andrefino13 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 16:46
      Izmar
      Izmar
      вчера в 16:45
      Жаль, что Урал упустил победу!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 16:42
      В общем понятно. Так и запишем. Филипенко-свой среди чужих, чужой среди своих!
      Роман Романов 3
      Роман Романов 3 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 16:38
      На классе и вы вчера сыграли 👍
      Asper
      Asper
      вчера в 16:27
      Филипенко поставил на тб 3,5, что ли?
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 16:25
      Локо в следующем матче победит на классе.
      112910415
      112910415
      вчера в 16:23
      Локо пытается доехать до зимнего ремонта на одном колесе !
      andrefino13
      andrefino13 ответ Zak11 (раскрыть)
      вчера в 16:15
      Он у вас в Спартаке толком и не поиграл, после вас поиграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы достойно, пока вы шестнадцать лет без побед создавали.
      Штанмайер
      Штанмайер
      вчера в 16:14
      Тур продолжает радовать букмекеров))когда чувак зачем-то тупо замыкает передачу в свои ворота на последних секундах просто дич какая то....ну локомотив все равно едет в пердив так как поезд едет только по путям(50 млн на трансферы это вам не это)))
      andrefino13
      andrefino13 ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
      вчера в 16:11
      Это то, чему учат в школе, слушать. Да было 6 замен.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 16:09
      ОН ушёл,но обещал вернуться.
      andrefino13
      andrefino13
      вчера в 16:09
      Браво Ганчаренко, браво Урал, ничьи, поражения будут, будут и победы, этот сезон нужно пройти, выстоять, выстроиться, выдохнуть... Народ любил игру и игры тех команд, которыми руководит тренерский штаб Ганчаренко, надо поддержать и поверить.
      Futurista
      Futurista ответ Zak11 (раскрыть)
      вчера в 16:08
      Наверное поставил у буков что забьёт и на ничью)...
      Абуссафар Аббасов
      Абуссафар Аббасов
      вчера в 16:06
      6 замен Урала,не перебор?Или правила поменяли?
      Zak11
      Zak11
      вчера в 16:05
      Филипенко напомнил о себе. И в хорошем и в плохом свете одновременно. Мы помним его по Спартаку)
      Futurista
      Futurista
      вчера в 16:03
      Филипенко красаучег...всем забил в концовке...и чужим и своим...
      KURUM
      KURUM
      вчера в 16:02
      Всё испортил последний гол..
      Локо на ничью не наиграл..
      makkie
      makkie
      вчера в 16:00
      Отскочил Локо.
      Но продолжает лететь в ФНЛ.
      Гость
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