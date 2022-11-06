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Поттер: «Сегодня мы увидели заслуженную победу „Арсенала“»

вчера, 18:05
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о поражении своей команды в матче АПЛ против «Арсенала» (0:1).

Мы очень старались, но разница между двумя коллективами в плане уверенности и структуры очевидна.

Сейчас мы далеки от оптимальной формы. Сегодня мы увидели заслуженную победу «Арсенала».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:10
Всплеск после смены тренера закончился. Фартануло на матчи с Миланом, когда у них сначала все травмированы были, а потом КК не явная.
Теперь Челси опять будет играть как при Тухеле, вот только при нем была надежда на его тренерский уровень, а при Поттере все очень сомнительно
Tex
Tex
вчера в 19:23, ред.
Круто было бы наконец увидеть, чем ты занимаешься...
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 19:12
Да под твоим руководством только и видны, то заслуженные победы Арса, то Брайтона.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:11
Молодцы,справились,не думал что Челси проиграет и даже не забьёт!
Гость
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