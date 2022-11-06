Поттер: «Сегодня мы увидели заслуженную победу „Арсенала“»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о поражении своей команды в матче АПЛ против «Арсенала» (0:1).
Мы очень старались, но разница между двумя коллективами в плане уверенности и структуры очевидна.
Сейчас мы далеки от оптимальной формы. Сегодня мы увидели заслуженную победу «Арсенала».
Теперь Челси опять будет играть как при Тухеле, вот только при нем была надежда на его тренерский уровень, а при Поттере все очень сомнительно
Теперь Челси опять будет играть как при Тухеле, вот только при нем была надежда на его тренерский уровень, а при Поттере все очень сомнительно