Поттер: «Сегодня мы увидели заслуженную победу „Арсенала“»

Главный тренер «Челси» высказался о поражении своей команды в матче АПЛ против «Арсенала» (0:1).

Мы очень старались, но разница между двумя коллективами в плане уверенности и структуры очевидна.

Сейчас мы далеки от оптимальной формы. Сегодня мы увидели заслуженную победу «Арсенала».