Каррера: «Мне обидно не увидеть Промеса на чемпионате мира»

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вчера, 16:35

Экс-наставник московского «Спартака» поделился впечатлениями об игре «красно-белых», а также поделился мнением о выступлении .

Однозначно это хороший задел для «Спартака» и Промеса в гонке за титул. Мне обидно не увидеть Квинси на чемпионате мира, ведь он сейчас в отличной форме. Просто лучший.

В нынешнем сезоне Промес принял участие в 20 матчах «Спартака» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Игрок не попал в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.

Сегодня нападающий отличился в игре с «Сочи» (1:1).