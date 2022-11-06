Камоцци назвал главную причину, почему «Спартак» не обыграл «Сочи»

, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал ничью «красно-белых» в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

Удивлен, что «Спартак» не обыграл «Сочи» и потерял очки, но так бывает. Главное, что команда не проиграла. В чем основная проблема? Когда ты ставишь схему с двумя крупными нападающими, такими как Соболев и Николсон, игра может пострадать из-за несовместимости этих футболистов. На мой взгляд, Соболев и Николсон несовместимы. Результат показал, что схема с одним нападающим в качестве Соболева надежнее для «Спартака».