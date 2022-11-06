Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2022/2023

«Иногда любить — значит отпустить». Пике — об уходе из «Барселоны»

вчера, 10:47
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерияМатч завершен

Защитник Жерар Пике прокомментировал своё решение покинуть «Барселону». Матч 13-го тура Ла Лиги против «Альмерии» (2:0) стал для него последним в футболке каталонского клуба.

В жизни, когда становишься старше, понимаешь, что иногда любить — значит отпустить. Я убежден, что окажусь здесь снова в будущем.

Я люблю «Барсу». Вот почему я считаю, что это правильный момент, чтобы уйти. Это не прощание. Я здесь родился, здесь я и умру.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Конте высказался о травме Сона
Сегодня, 14:24
Индзаги: «Мы должны играть более организованно, владеть инициативой»
Сегодня, 12:55
Марле: «Преимущество „Марселя“ к перерыву выглядело логичным»
Сегодня, 11:56
Неймар: «Единственный путь, уводящий от ошибок — быть внимательным»
Сегодня, 11:30
Головин: «Мы доминировали и владели преимуществом, много атаковали»
Сегодня, 11:14
Гальтье оценил игру Неймара за ПСЖ
Сегодня, 09:56
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 16:12
Думаю, Пике отдохнет, а потом снова вернется в клуб, но уже в другой роли. Как игрок он выиграл все, что только можно, - и в клубе, и в сборной. Легенда!
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:02, ред.
Пике лично мне нравился как футболист, считаю может быть не топ футболистом но довольно высокого уровня.Они принес Барсе последний кубок ,забив на последней минуте.Думаю, что будет на "Доске почета" в Барселоне навсегда.Но я до конца так и не понял зачем такое поспешное решение-вполне мог сезон доиграть.

Ну а так что, прощай Пике, как футболист и на следующих выборах президента уже можно! Хуже Лапорты и Бартомео все равно не будет...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:00
Когда-то это расставание должно было произойти. Удачи тебе Пике .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 