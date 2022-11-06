«Иногда любить — значит отпустить». Пике — об уходе из «Барселоны»

Защитник прокомментировал своё решение покинуть «Барселону». Матч 13-го тура Ла Лиги против «Альмерии» (2:0) стал для него последним в футболке каталонского клуба.

В жизни, когда становишься старше, понимаешь, что иногда любить — значит отпустить. Я убежден, что окажусь здесь снова в будущем.

Я люблю «Барсу». Вот почему я считаю, что это правильный момент, чтобы уйти. Это не прощание. Я здесь родился, здесь я и умру.