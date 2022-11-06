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Ганчаренко: «Мы хорошо умеем контролировать игру, которая даётся нам»

вчера, 18:50
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал ничью в матче РПЛ против «Локомотива» (2:2).

Нашей главной задачей команды, тренерского штаба, руководства клуба является то, чтобы даже в холодную погоду как можно больше болельщиков приходили на этот прекрасный стадион. По ощущениям, с каждой игрой их приходит всё больше и больше. Все видят, что команда играет на максимуме. Но есть моменты, когда мы зажимаемся, где могли бы более раскрепощённо сыграть — это касается как начала атаки, так и завершения.

Тем не менее мы хорошо умеем контролировать игру, которая даётся нам. Мы проигрывали с «Сочи», сегодня проигрывали, но нашли в себе силы играть не только на ничью, но и на победу. Если сегодня у нас ощущение такое, как будто мы проиграли в матче с «Локомотивом», то, наверное, это правильное движение, которое нам надо.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:17
Такой Локомотив Гончаренко обязан был разобрать на части и детали.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:37
А вам сегодня не стоп-кран рванули???
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:17
Жаль,что Урал не выиграл!!
shlomo
shlomo
вчера в 19:00
Молодцы и тренер и игроки... из ямы выбались.
Гость
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