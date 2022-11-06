Ганчаренко: «Мы хорошо умеем контролировать игру, которая даётся нам»

Главный тренер «Урала» прокомментировал ничью в матче РПЛ против «Локомотива» (2:2).

Нашей главной задачей команды, тренерского штаба, руководства клуба является то, чтобы даже в холодную погоду как можно больше болельщиков приходили на этот прекрасный стадион. По ощущениям, с каждой игрой их приходит всё больше и больше. Все видят, что команда играет на максимуме. Но есть моменты, когда мы зажимаемся, где могли бы более раскрепощённо сыграть — это касается как начала атаки, так и завершения.

Тем не менее мы хорошо умеем контролировать игру, которая даётся нам. Мы проигрывали с «Сочи», сегодня проигрывали, но нашли в себе силы играть не только на ничью, но и на победу. Если сегодня у нас ощущение такое, как будто мы проиграли в матче с «Локомотивом», то, наверное, это правильное движение, которое нам надо.