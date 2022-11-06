«Это неуважение». Агент Чистякова — об отстранении от основного состава

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» , прокомментировал решение питерского клуба отстранить игрока от основного состава.

Чистякова отстранили? Я даже не знаю, как это комментировать. Как может генеральный директор клуба так отзываться о своих футболистах? Это ненормально! Да, Дмитрий ошибся, неудачно сыграл, бывает. Можно вызывать игрока на индивидуальную беседу с руководством, но зачем выносить все это в прессу и отправлять игрока в «Ахмат». Это неуважение к футболисту и к грозненскому клубу.