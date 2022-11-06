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«Это неуважение». Агент Чистякова — об отстранении от основного состава

вчера, 14:53

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал решение питерского клуба отстранить игрока от основного состава.

Чистякова отстранили? Я даже не знаю, как это комментировать. Как может генеральный директор клуба так отзываться о своих футболистах? Это ненормально! Да, Дмитрий ошибся, неудачно сыграл, бывает. Можно вызывать игрока на индивидуальную беседу с руководством, но зачем выносить все это в прессу и отправлять игрока в «Ахмат». Это неуважение к футболисту и к грозненскому клубу.

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Все комментарии
Андрeй Попов
Андрeй Попов
сегодня в 09:45
Казнить прилюдно на дворцовой площади)
Если по правде конечно лажанул и с первым голом, а второй так вообще.
Но играет команда, а не отдельные игроки.
Если облажался Чистяков, а облажался потому что нет игровой практики, то облажались все.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 18:47
Грязьпрому сrать на всех кто ниже их ростом. А ниже практически все.
161регион
161регион
вчера в 18:24
Дима Чистяков, возвращайся назад в Ростов!!!
протон
протон
вчера в 18:02
Все ошибаются. В том числе и в Зените, но пока выигрывали - это было не важно. А теперь что? А если спросить - ошибка ошибкой, а где подстраховка, где были другие защитники, а почему вратарь не выручил - может и его послать в Ахмат? Но это просчет тренера прежде всего - не подготовил команду и тактику неправильную выбрал и соперников недооценил. Может тренера в отставку?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:54
Это "Зенит",детка!
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 15:59
Это видимо эмоции и неудачная игра Чистякова в последнее время.
Djorax
Djorax
вчера в 15:45
Врядли с Легионером так поступили бы
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 15:45, ред.
Господину Медведеву в следующий раз просьба не упоменать клуб Ахмат,свои грязные делишки решайте без упоминания нашего клуба.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:28
Как ревниво, жестко обращаются со своим игроком. Он, что? Сдал игру? Послал вдоль по Питерской Семака?
Имея такой админресурс нетрудно представить, что было, что будет, с тренерами, которые отбирали и будут отбирать очки у Зенита).
makkie
makkie
вчера в 15:14
Позор руководству и тренерскому штабу Зенита!
А Медведев всегда был с гнильцой, жаль только сейчас это вылезло наружу.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:09
Если игрок плохо играет, то что с ним делать? Правильно в дубль.
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