Булыкин: «Реализация моментов у „Локомотива“ была сумасшедшей»

Экс-нападающий «Локомотива» отреагировал на ничью москвичей с «Уралом»

Игра была очень хорошей. «Локо» использовал моменты очень хорошо, реализация была сумасшедшей – мало ударов по воротам, но зато 2 гола.

Не хватило концентрации в защите, пропустили с угловых. Хорошо, что в конце собрались и сравняли счет, сейчас для команды каждое очко на вес золота.

Это хороший результат для «Локомотива», могли ведь и проиграть. «Урал», конечно, хотел большего, ведь вел в счете, но и для них ничья тоже может считаться положительным результатом.