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Булыкин: «Реализация моментов у „Локомотива“ была сумасшедшей»

вчера, 16:58
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на ничью москвичей с «Уралом»

Игра была очень хорошей. «Локо» использовал моменты очень хорошо, реализация была сумасшедшей – мало ударов по воротам, но зато 2 гола.

Не хватило концентрации в защите, пропустили с угловых. Хорошо, что в конце собрались и сравняли счет, сейчас для команды каждое очко на вес золота.

Это хороший результат для «Локомотива», могли ведь и проиграть. «Урал», конечно, хотел большего, ведь вел в счете, но и для них ничья тоже может считаться положительным результатом.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:12
Просто после ухода Николича почти полтора года не могу понять во что играет Локо, сейчас это просто тихий ужас, мысли нет вообще, играют уже реально как команда уровня второго десятка.
Мы делаем из футбольного клуба продукт, чтобы хорошо продавался. Поэтому играем только в атаку, забиваем голы (оборона для лохов), покупаем всех подряд молодых игроков - вдруг кого получится перепродать.
Натурально менеджеры тренировали футбольный клуб. Всё заново отстраивать придётся долго.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:27
Наоборот должно напрягать ,что по воротам мало бьют!
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:23
Да что там говорить, отскочил Локо!
ДСА
ДСА
вчера в 17:21
В общем Локомотив еле-еле отскочил, и очком довольны.
Гость
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