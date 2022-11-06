Фёдоров: «Доволен самоотдачей, которую сегодня проявили ребята»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров оценил итоги матча РПЛ против «Урала» (2:2).
Знали, как играет «Урал», готовились к матчу. Подтвердились наши самые большие опасения: мы пропустили два гола со стандартов. Но если сказать в целом по игре, то результат закономерен. Доволен самоотдачей, которую сегодня проявили ребята. Где-то могли дотерпеть. Сейчас для нас каждая игра как финал. Мы говорили ещё после ЦСКА, что ниже того уровня, который мы показали в том матче, и по организации, и в единоборствах, мы не можем опускаться. Считаю, что сегодня мы повторили, а где-то даже немного превзошли.
Мы поблагодарим всю нашу команду за то, что не бросили играть после 2:1, а нашли в себе силы, пошли в атаку и забили этот гол. Это не вина защитника «Урала», это заслуга наших игроков.
Если бы Урал стал бы тянуть время, то есть валятся на поле, но они понеслись еще забивать, типа мы уральская Барселона, а так бы выиграли если бы сыграли в Бердыевский футбол пару минут в конце.
Уралу надо было сразу выпускать сильнейший состав, тогда бы выиграли без проблем, но решили повеселить своих болельщиков.
Самое забавное, раньше после ничьи с Локомотивом болельщики радовались, а теперь не очень рады.
Урал еще и Зенит вкатает в газон весной при хлопках Миллера.
Если бы Урал стал бы тянуть время, то есть валятся на поле, но они понеслись еще забивать, типа мы уральская Барселона, а так бы выиграли если бы сыграли в Бердыевский футбол пару минут в конце.
Уралу надо было сразу выпускать сильнейший состав, тогда бы выиграли без проблем, но решили повеселить своих болельщиков.
Самое забавное, раньше после ничьи с Локомотивом болельщики радовались, а теперь не очень рады.
Урал еще и Зенит вкатает в газон весной при хлопках Миллера.