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Фёдоров: «Доволен самоотдачей, которую сегодня проявили ребята»

вчера, 18:16
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров оценил итоги матча РПЛ против «Урала» (2:2).

Знали, как играет «Урал», готовились к матчу. Подтвердились наши самые большие опасения: мы пропустили два гола со стандартов. Но если сказать в целом по игре, то результат закономерен. Доволен самоотдачей, которую сегодня проявили ребята. Где-то могли дотерпеть. Сейчас для нас каждая игра как финал. Мы говорили ещё после ЦСКА, что ниже того уровня, который мы показали в том матче, и по организации, и в единоборствах, мы не можем опускаться. Считаю, что сегодня мы повторили, а где-то даже немного превзошли.

Мы поблагодарим всю нашу команду за то, что не бросили играть после 2:1, а нашли в себе силы, пошли в атаку и забили этот гол. Это не вина защитника «Урала», это заслуга наших игроков.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:12
Там надо благодарить Помазуна, который два удара в створ и два гола, ведь Филипенко срезал мяч, который летел в ворота.
Если бы Урал стал бы тянуть время, то есть валятся на поле, но они понеслись еще забивать, типа мы уральская Барселона, а так бы выиграли если бы сыграли в Бердыевский футбол пару минут в конце.
Уралу надо было сразу выпускать сильнейший состав, тогда бы выиграли без проблем, но решили повеселить своих болельщиков.
Самое забавное, раньше после ничьи с Локомотивом болельщики радовались, а теперь не очень рады.
Урал еще и Зенит вкатает в газон весной при хлопках Миллера.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:30
Это отскок случайный. Сегодня дали, завтра заберут на небесах. Закон природы).
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:27
Понятно, отскочили уже успех.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:26
Такими темпами будет трудно выбраться из подвала...
Гость
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