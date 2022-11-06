Малафеев высказался о ретро-матче сборных России и Бразилии

Экс-голкипер «Зенита» высказался об идее провести матч ветеранов сборных России и Бразилии.

Впервые слышу эту новость от вас. Никаких приглашений я не получал. Готов ли я принять, если позовут? Я очень активно готовился к матчу легенд «Спартака» и «Зенита», который был в сентябре, и в целом я держу себя в постоянной активной спортивной форме. Конечно, это не вратарские физические нагрузки, но, я думаю, что мне не составит проблем оперативно подготовить себя к игре. Поэтому, если потребуется, я, как и в 2008 году, готов посидеть на скамейке.

Если рассуждать с точки зрения болельщика, думаю, многие бы с удовольствием взглянули на связку Роналдиньо, Роналдо, Ривалдо. Кого ни назови из сборной Бразилии, каждый год у них были и есть футболисты, которые легко могут ассоциироваться с легендами. Был бы рад увидеть и Роберто Карлоса, против которого приходилось играть в РПЛ , и Роналдиньо, с которым мы вместе пытались забить гол роботу-вратарю в 2017 году на открытии футбольного парка перед Кубком Конфедераций. С ним мы играли друг против друга в матче легенд FIFA и сборной России.

Нужны ли сейчас такие матчи? Конечно. У футбольных болельщиков есть куча любимчиков в сборной России времён 2008 года. И, конечно же, в составе легенд сборной Бразилии может набраться такая команда, что у взрослых мужиков мурашки по коже пойдут. Футбол – это эмоции, такие игры – отличное и важное в нынешнее время шоу. Если легенды Бразилии действительно приедут в Россию проводить подобный матч, это будет очень круто.