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Гол Головина помог «Монако» одолеть «Тулузу»

вчера, 19:14
ТулузаЛоготип футбольный клуб Тулуза0 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Тулуза» проиграла «Монако» в матче 14-го тура Лиги 1 (0:2).

Александр Головин вывел свою команду вперед на 46-й минуте, а мяч Бреля Эмболо закрепил успех на 60-й.

На данный момент «Тулуза» идет на 12-й строчке (16 пунктов), «Монако» расположился на 4-й позиции (27 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:11
Эх, ещё бы реализацию и там, и там...и 3+3 какие-нибудь эпохальные нарисовать. Мечты, мечты😄
Но и без этого видно, что многое завязано на Сане. Так держать, главное-здоровье🙌
протон
протон
сегодня в 00:50
Ему сегодня очень не везёт
Саня мог уже хет-трик из шедевров оформить
Хочется, чтобы он уже уехал в какой-то стабильный клуб, а то Монако постоянно штормит.

Ещё и Миранчук себя пенальти заработал. Хороший день для наших главных легионеров.
протон
протон
сегодня в 00:50
Замечания тренера о том, что надо бить раз умеешь, реально помогли, кажется.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:14
Пылит потихоньку на полях Франции.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:54
У Сани дела пошли в гору, ждем продолжения.
Союзник противников
Союзник противников ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:25
Точно,заменили,ну хоть на сей раз на 89-й минуте,что называется-"под аплодисменты".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:23
Надо же,забивать начал! И всё равно заменили???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:12
Сашка красава,могёт когда в форме,вторую игру вроде тащит!
ДСА
ДСА
вчера в 19:27
Похоже у России остался один квалифицированный игрок в Европе.
Гость
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