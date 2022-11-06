Гол Головина помог «Монако» одолеть «Тулузу»

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вчера, 19:14

«Тулуза» проиграла «Монако» в матче 14-го тура Лиги 1 (0:2).

Александр Головин вывел свою команду вперед на 46-й минуте, а мяч Бреля Эмболо закрепил успех на 60-й.

На данный момент «Тулуза» идет на 12-й строчке (16 пунктов), «Монако» расположился на 4-й позиции (27 баллов).