Гол Головина помог «Монако» одолеть «Тулузу»

«Тулуза» проиграла «Монако» в матче 14-го тура Лиги 1 (0:2).
Александр Головин вывел свою команду вперед на 46-й минуте, а мяч Бреля Эмболо закрепил успех на 60-й.
На данный момент «Тулуза» идет на 12-й строчке (16 пунктов), «Монако» расположился на 4-й позиции (27 баллов).
Но и без этого видно, что многое завязано на Сане. Так держать, главное-здоровье🙌
Но и без этого видно, что многое завязано на Сане. Так держать, главное-здоровье🙌
Саня мог уже хет-трик из шедевров оформить
Хочется, чтобы он уже уехал в какой-то стабильный клуб, а то Монако постоянно штормит.
Ещё и Миранчук себя пенальти заработал. Хороший день для наших главных легионеров.
Саня мог уже хет-трик из шедевров оформить
Хочется, чтобы он уже уехал в какой-то стабильный клуб, а то Монако постоянно штормит.
Ещё и Миранчук себя пенальти заработал. Хороший день для наших главных легионеров.