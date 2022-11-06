Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2022/2023

Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Лорьян»

вчера, 16:54
ЛорьянЛоготип футбольный клуб Лорьян1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Лорьян» проиграл ПСЖ (1:2) в матче 14-го тура Лиги 1.

На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий ПСЖ Неймар. На 53-й минуте нападающий «Лорьяна» Теремас Моффи сравнял счёт. На 81-й минуте полузащитник Данилу Перейра принёс ПСЖ победу.

ПСЖ идёт на 1-м месте (38 очков), «Лорьян» занимает 4-е место (27 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Бавария» возвращается в лидеры, но всё только впереди. Обзор тура в топ-5
Сегодня, 01:41
«Бетис» и «Севилья» сыграли вничью, в матче 3 удаления
Сегодня, 01:03
Гол бывшего защитника «Спартака» помог «Марселю» одолеть «Лион»
Сегодня, 00:48
«Ювентус» переиграл «Интер» и идёт в топ-5 Серии А
Сегодня, 00:39
«Вильярреал» уступил «Мальорке»
Вчера, 22:24
«Лацио» одержал победу в римском дерби
Вчера, 22:14
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:34
Неймар молодец
Ironigor
Ironigor ответ Саня Утробин (раскрыть)
вчера в 20:09
Мне без разницы. Я не болею за французский футбол. А ты что следишь за моим настроением или просто яд свой некуда девать.
Саня Утробин
Саня Утробин ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:27
ты горд?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 17:51
Не так давно Лилль неожиданно взял золото в высшей лиге Франции. Да и в РПЛ не всегда победителем выходит Зенит Санкт-Петербург, хоть и чаще всего уже ряд лет так.

Поэтому, на мой взгляд, хотя и есть явные фавориты в обоих случаях борьба за золота всё равно присутствует и конкуренты всегда имеют техническую возможность сделать так чтобы чемпионом явный фаворит не стал.

В этом сезоне в Бундеслиге традиционный явный фаворит Бавария Мюнхен пока идёт хуже обычного и имеет не столь уж низкие шансы упустить чемпионство в итоге.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:44
Во Франции и в России ещё до начала чемпионата все знают что чемпионами станут ПСЖ и Зенит. Никакой интриги
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:35
Как я и предпологал, счёт будет 1:1 или 1:2 . И никакого разгрома .
протон
протон
вчера в 17:33
Можно по разному относиться к Неймару, но если такой талант так и останется без Золотого мяча...
Это не справедливо.
В этом сезоне, Неймар взялся за ум . Стал отрабатывать в обороне, безумно хороший сезон.
Неймару теперь на ЧМ бы не подкачать. Выиграют- станет легендой. И не нужно всяких ЗМ.
Elliada
Elliada
вчера в 17:03
Неймар опять затащил, а черепашка нет. Скоро опять будет новость, что Мбаппе хочет, чтобы Неймара продали.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 