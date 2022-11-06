Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Лорьян»

«Лорьян» проиграл ПСЖ (1:2) в матче 14-го тура Лиги 1.
На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий ПСЖ Неймар. На 53-й минуте нападающий «Лорьяна» Теремас Моффи сравнял счёт. На 81-й минуте полузащитник Данилу Перейра принёс ПСЖ победу.
ПСЖ идёт на 1-м месте (38 очков), «Лорьян» занимает 4-е место (27 очков).
Поэтому, на мой взгляд, хотя и есть явные фавориты в обоих случаях борьба за золота всё равно присутствует и конкуренты всегда имеют техническую возможность сделать так чтобы чемпионом явный фаворит не стал.
В этом сезоне в Бундеслиге традиционный явный фаворит Бавария Мюнхен пока идёт хуже обычного и имеет не столь уж низкие шансы упустить чемпионство в итоге.
Поэтому, на мой взгляд, хотя и есть явные фавориты в обоих случаях борьба за золота всё равно присутствует и конкуренты всегда имеют техническую возможность сделать так чтобы чемпионом явный фаворит не стал.
В этом сезоне в Бундеслиге традиционный явный фаворит Бавария Мюнхен пока идёт хуже обычного и имеет не столь уж низкие шансы упустить чемпионство в итоге.
Это не справедливо.
В этом сезоне, Неймар взялся за ум . Стал отрабатывать в обороне, безумно хороший сезон.
Неймару теперь на ЧМ бы не подкачать. Выиграют- станет легендой. И не нужно всяких ЗМ.
Это не справедливо.
В этом сезоне, Неймар взялся за ум . Стал отрабатывать в обороне, безумно хороший сезон.
Неймару теперь на ЧМ бы не подкачать. Выиграют- станет легендой. И не нужно всяких ЗМ.