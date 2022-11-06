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«Эспаньол» в меньшинстве не проиграл «Атлетико»

вчера, 18:01
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

«Атлетико» и «Эспаньол» сыграли вничью в матче 13-го тура Ла Лиги (1:1).

Серхи Дардер на 62-й минуте вывел гостей вперед, но мяч Жоау Фелиша, забитый на 79-й, помог хозяевам избежать поражения. Коллектив из Барселоны играл в меньшинстве с 28-й минуты — красную карточку получил Леандро Кабрера.

После матча «Атлетико» идет на 3-й строчке (24 очка), «Эспаньол» занимает 16-е место (12 баллов).

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 19:26
да ладно вам, просто спад
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 18:07
Только увольнение Симеоне спасёт Атлетико.
a-league
a-league
вчера в 18:04, ред.
Э не, тут заголовок должен быть такой:
- Атлетико в большинстве чудом отскочил от поражения в игре с аутсайдером
Гость
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