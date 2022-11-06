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«Астон Вилла» переиграла «Манчестер Юнайтед»

вчера, 19:01
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Астон Вилла» переиграла «Манчестер Юнайтед» в матче 15-го тура АПЛ (3:1).

Леон Бэйли вывел хозяев вперед уже на 7-й минуте. Люка Динь на 11-й удвоил преимущество команды. Автогол Джейкоба Рэмзи на 45-й сократил разницу в счете, а на 49-й минуте Рэмзи установил окончательный счет.

После матча «Астон Вилла» идет на 13-м месте (15 баллов), «Манчестер Юнайтед» занимает 5-ю позицию (23 балла).

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:52, ред.
Похоже в следующем сезоне Лига Европы уедет в Бирмингем ))
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:49
Рад за Виллу, с победой! Унаи Эмери хорошо начал, надеюсь результат будет дальше еще лучше)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:29
Абалденно наблюдать, как Вилла в стиле прессингующего монстра вздрючивает команду, которая этим прессинг-монстром пыталась стать, причем Джеррарлд пытался навязать такую игру выжимая из себя все соки, а к4оманжа стала еть только после его кхода. Короче, АПЛ, как всегда, полна сюрпризлв
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:27
Тен Хааг же был грамотный спец тут у комментаторов)
Baggio R.
Baggio R. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:26
"Футбольный гермафродит он из страны тюльпанов..., который сам *бёт и сам родит". Вот это, как раз, про Роналду. Только одна поправка: из страны портвейна)
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:17
Тогда у балласта 1 трофей со сборной, а не 2. Хотя ты прав. Спорить бесполезно. Ты все равно не признаешь очевидного. Удачи!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:11
Лигу наций не смотрел, ввиду бесполезности и безстатусности турнира. Если ты по ней судишь об игре сборных..., ну ты понял.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:04
Рио и Кин скорее всего сидят у балласта на зарплате, если хвалят его и обвиняют тен Хага и партнеров по команде. Тогда возникает другой вопрос. Если в МЮ тен Хаг и партнеры виноваты в проблемах балласта, почему у него в сборной не клеится????????? Провалил Лигу Наций. В стыковых матчах был бесполезен, в отборочных тоже. Или там тоже есть виноватые?
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:58
Тренеришко неплох... Команда вышла подготовленной и заряженной на победу... Браво!!..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:55, ред.
Это бизнесмены-пройдохи, которые поднимают своим де*ьмом рейтинги популярности Sky Sport - не более.
Слушай чё говорят Рио Фердинанд, Рой Кин и Руни про Рона. Эти зрят в корень и всякую хню, за весёлые фунты, не порят.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:52
Гари Невилл и Каррагер тоже никто????
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:50, ред.
"Спортивные" издания и так называемых эксперДов - в топку.
Марадона, Пеле, Анчелотти, Зидан, Ферги..., вот их мнение - это и есть футбол, а не высказывания всякой шушеры с рыбьей шелухой, вроде Кассано, которая ничего из себя не представляет, и о которой, через пару тройку лет, никто никогда и не вспомнит!
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:46, ред.
Зачем писать трактат, я и так знаю, что прав. И спортивные издания, когда ставят балласту худшие оценки за игру, согласны со мной. И эксперты, которым балласт не жмет руки, со мной согласны. И португальские журналисты, призывающие исключить балласта из сборной, со мной согласны. Почему поклонники балласта не замечают очевидного??

Насчет тен Хага. Я в первом комментарии задал вопрос: почему он выпускает балласта?? Я написал, что он прогнулся.
Cayman
Cayman
вчера в 19:43
вот что происходит когда пенальдист в составе...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:33, ред.
Никто и не глумится.
Напиши трактат. А мы Обсудим, Обмозгуем..., почешим свои бестолковые затылки .... и скажем ХОРОМ: " Ты прав! (

А если серьёзно... Тен Хаг - наполовину беременная особь мужского пола, которая сама себя загнала в ситуацию из которой чем больше выбираешься, тем больше в ней вязнешь.
Был бы он мужиком..., то либо давал Рону полноценную игровую практику, либо не выпускал вообще. Футбольный гермафродит он из страны тюльпанов..., который сам *бёт и сам родит.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:31
Можешь сколько угодно глумиться, но только глупец может отрицать негативное влияние балласта на команду. Как я уже говорил, без балласта МЮ обыграл Ливерпуль, Арсенал, Тоттенхэм и прочих, а с ним проиграл АВ, Брентфорду, Брайтону. Как это объяснишь?
Илья85
Илья85 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 19:26, ред.
С мёртвой игрой Мвртинеса, в этой игре, согласен . Но вот первый гол ,он страховал и это не его зона ,а вот второй и третийэтого его ошибки
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:22, ред.
Блестяще. Только слепой мог не видеть, как Роналду напривозил себе банки и создал некомфортные условия Мартинесу и К для активного отражения атак неприятеля.

Тебе бы написать научный трактат на эту тему: вывести формулы, иные алгоритмы исчислений, установить незыблемые принципы сопоставимости и т.п.
Ну а потом ..., в качестве железного аргумента, увязать всё это с нынешним блИстАтельныМ положением Ювентуса ... и цены тебе не будет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:13
Мертвая игра, никакой тактики. Тен Хаг второй раз разочаровал под ноль (первый раз в матче с Сити).
Это слабый тренер для такого клуба как МЮ.

Мартинесу выдали такую прессу, а он откровенно проиграл борьбу в первом голе. Сразу подумал о Видиче, в каком бы подкате он прыгнул под этот мяч и не дал бы нанести удар.

Ван де Бек...... Это игрок дубля ярославского Шинника. Надо признать уже ошибку с его подписанием и продать его хотя бы за три хот-дога.


Без Бруно игра вообще не строится.
Нет никаких умных ходов.

Посмотрел на запас МЮ, никакого усиления нет. Что происходит?
протон
протон
вчера в 19:10
После 72-й минуты просто выключил. Где там хвалёный тен Хаг? Где прессинг? Ван Де Бек опять в роли приведения на поле вышел, Маркус в принципе такой же. Шо постоянно назад мяч отдаёт в позиционных атаках, а в обороне как был посредственностью, так ей и остался, но при этом уже докатился до того, что навес не может качественный сделать, за что его в составе и держат, потому что МЮ иначе атаки строить не может, в тупые навесы и прострелы скатываемся. Порой от Дало больше опасности исходит, чем от этой пародии на Гослинга. При Сульшере и Рангнике хоть в контратаки убегать могли, а тут уже и это разучились делать, имея примитивных бегунков как раз под такой стиль игры.
Elliada
Elliada
вчера в 19:09
Поделом МЮ. Полностью заслужили поражение. тен Хаг разочаровал. Всё-таки прогнулся под балласта. После его истерики в матче со шпорами, он трижды выходил в стартовом составе и играл полный матч, при этом абсолютно бесполезный и заслуженно получает самые низкие оценки за свою игру.

В этом сезоне МЮ 4 раза проиграл в чемпионате и только раз без балласта в составе, в матче с МС. Получается, в этом сезоне МЮ без балласта выигрывает, а с ним проигрывают. Почему тен Хаг ставит его в состав???????????7
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 19:08
Буду болеть за "Ебенина". Он неоднократно посрамил всех своих хейтеров, 4 ЛЕ в одно лицо, шутка ли...
SHEARER
SHEARER
вчера в 19:02
Спасибо Вилла за победу над МЮ!
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