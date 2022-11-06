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вчера, 19:01

«Астон Вилла» переиграла «Манчестер Юнайтед» в матче 15-го тура АПЛ (3:1).

Леон Бэйли вывел хозяев вперед уже на 7-й минуте. Люка Динь на 11-й удвоил преимущество команды. Автогол Джейкоба Рэмзи на 45-й сократил разницу в счете, а на 49-й минуте Рэмзи установил окончательный счет.

После матча «Астон Вилла» идет на 13-м месте (15 баллов), «Манчестер Юнайтед» занимает 5-ю позицию (23 балла).