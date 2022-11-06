«Астон Вилла» переиграла «Манчестер Юнайтед» в матче 15-го тура АПЛ (3:1).
Леон Бэйли вывел хозяев вперед уже на 7-й минуте. Люка Динь на 11-й удвоил преимущество команды. Автогол Джейкоба Рэмзи на 45-й сократил разницу в счете, а на 49-й минуте Рэмзи установил окончательный счет.
После матча «Астон Вилла» идет на 13-м месте (15 баллов), «Манчестер Юнайтед» занимает 5-ю позицию (23 балла).
Это слабый тренер для такого клуба как МЮ.
Мартинесу выдали такую прессу, а он откровенно проиграл борьбу в первом голе. Сразу подумал о Видиче, в каком бы подкате он прыгнул под этот мяч и не дал бы нанести удар.
Ван де Бек...... Это игрок дубля ярославского Шинника. Надо признать уже ошибку с его подписанием и продать его хотя бы за три хот-дога.
Без Бруно игра вообще не строится.
Нет никаких умных ходов.
Посмотрел на запас МЮ, никакого усиления нет. Что происходит?
Это слабый тренер для такого клуба как МЮ.
Мартинесу выдали такую прессу, а он откровенно проиграл борьбу в первом голе. Сразу подумал о Видиче, в каком бы подкате он прыгнул под этот мяч и не дал бы нанести удар.
Ван де Бек...... Это игрок дубля ярославского Шинника. Надо признать уже ошибку с его подписанием и продать его хотя бы за три хот-дога.
Без Бруно игра вообще не строится.
Нет никаких умных ходов.
Посмотрел на запас МЮ, никакого усиления нет. Что происходит?