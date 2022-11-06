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Роберто Фернандес из-за травмы бедра не будет играть до конца года

вчера, 21:48

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес в этом году больше не сыграет из-за травмы.

Футболист повредил бедро в матче РПЛ против «Химок» (6:1), срок восстановления займет около 4 недель.

В текущем сезоне Фернандес сыграл в 11 встречах и забил 2 гола.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:47
Маричаль в Ростове уже всё доказал...
Capral
Capral
сегодня в 00:46
протон, а у кого травма серьезная-у Маричаля? Ты так пишешь, что понять можно только то, что у Маричаля серьезная травма. Ты все-таки соблюдай коррекцию в письме, уважай людей.
Capral
Capral
сегодня в 00:42
Опять, этот легендарный ст.Торпедо...
протон
протон
сегодня в 00:25
Очень жаль! По ощущениям их пара с Сазоновым играла всё лучше и лучше. Ну а так это шанс для Маричаля, вот у него адаптация конечно намного медленнее проходит.
Травма видимо серьезная. Желаю ему скорого выздоровления.
Динамо конечно победы сегодня и конечно без травм.
Потеря конечно серьёзная. Тем более два таких принципиальных матча впереди. Маричаль докажи, что не зря тебя пригласили в ДИНАМО!
Capral
Capral
вчера в 21:52
Для меня, что Фернандес, что Маричаль- одно и тоже. За зимнюю паузу, надо срочно укрепить ЦЗ, иначе- капец.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:50
Это беда,скорейшего выздоравления.
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