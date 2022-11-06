Роберто Фернандес из-за травмы бедра не будет играть до конца года

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вчера, 21:48

Защитник «Динамо» в этом году больше не сыграет из-за травмы.

Футболист повредил бедро в матче РПЛ против «Химок» (6:1), срок восстановления займет около 4 недель.

В текущем сезоне Фернандес сыграл в 11 встречах и забил 2 гола.