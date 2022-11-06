Роберто Фернандес из-за травмы бедра не будет играть до конца года

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес в этом году больше не сыграет из-за травмы.
Футболист повредил бедро в матче РПЛ против «Химок» (6:1), срок восстановления займет около 4 недель.
В текущем сезоне Фернандес сыграл в 11 встречах и забил 2 гола.
Защитник «Динамо» Роберто Фернандес в этом году больше не сыграет из-за травмы.
Футболист повредил бедро в матче РПЛ против «Химок» (6:1), срок восстановления займет около 4 недель.
В текущем сезоне Фернандес сыграл в 11 встречах и забил 2 гола.
Травма видимо серьезная. Желаю ему скорого выздоровления.
Динамо конечно победы сегодня и конечно без травм.
Потеря конечно серьёзная. Тем более два таких принципиальных матча впереди. Маричаль докажи, что не зря тебя пригласили в ДИНАМО!
Травма видимо серьезная. Желаю ему скорого выздоровления.
Динамо конечно победы сегодня и конечно без травм.
Потеря конечно серьёзная. Тем более два таких принципиальных матча впереди. Маричаль докажи, что не зря тебя пригласили в ДИНАМО!