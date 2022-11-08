Алекс Крал не хочет возвращаться в «Спартак»

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сегодня, 14:51

Полузащитник не собирается возвращаться в «Спартак».

Нынешний сезон чешский футболист проводит на правах аренды за «Шальке», однако его агент уже ищет для своего клиента новую команду, потому что хавбек не намерен выступать за «Спартак».

В текущей кампании Крал провёл 12 матчей за «Шальке», не отметившись результативными действиями.