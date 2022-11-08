Алекс Крал не хочет возвращаться в «Спартак»

Полузащитник Алекс Крал не собирается возвращаться в «Спартак».
Нынешний сезон чешский футболист проводит на правах аренды за «Шальке», однако его агент уже ищет для своего клиента новую команду, потому что хавбек не намерен выступать за «Спартак».
В текущей кампании Крал провёл 12 матчей за «Шальке», не отметившись результативными действиями.
Не хочет - и не надо. После ухода из Спартака Алекс так нигде и не заиграл. Шальке сейчас плетётся на последнем месте в Бундеслиге. Так себе перспективы получились.
Но как к футболисту - к Алексу никаких претензия быть не может. Профи и выкладывался в каждом матче за Спартак!
Не хочет - и не надо. После ухода из Спартака Алекс так нигде и не заиграл. Шальке сейчас плетётся на последнем месте в Бундеслиге. Так себе перспективы получились.
Но как к футболисту - к Алексу никаких претензия быть не может. Профи и выкладывался в каждом матче за Спартак!