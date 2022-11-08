Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Алекс Крал не хочет возвращаться в «Спартак»

сегодня, 14:51

Полузащитник Алекс Крал не собирается возвращаться в «Спартак».

Нынешний сезон чешский футболист проводит на правах аренды за «Шальке», однако его агент уже ищет для своего клиента новую команду, потому что хавбек не намерен выступать за «Спартак».

В текущей кампании Крал провёл 12 матчей за «Шальке», не отметившись результативными действиями.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЖоаозиньо: «У меня контракт с „Сочи“, я ни с кем не разговаривал»
Сегодня, 16:17
Президент «Урала»: «Не уверен, что Дзюба может давать результат в РПЛ»
Сегодня, 14:34
СлухиПолузащитник «Сочи» Жоаозиньо может продолжить карьеру в Турции
Сегодня, 14:05
Гендир «Ахмата» — «Зениту»: «Проигрывать надо уметь. Это футбол»
Вчера, 04:33
Слухи«Ахмат» не интересовался Чистяковым
Вчера, 04:28
Слуцкий прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Рубин»
06 ноября
Сортировать
Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 17:00, ред.
Ну и Слава Богу! Что у Крала в Шальке в 10-и играх что у Ларссона в 8-и НОЛЬ результативных действий!!! Предупреждения не в счет!)
Futurista
Futurista
сегодня в 16:54
Деньги на базу и свободен...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:42
А он мне он запомнился только пышной шевелюрой!
Михаил Полунин
Михаил Полунин
сегодня в 16:35
Логичное решение...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:53
Пусть гнеет на лавке
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 15:41
3 он уже не нужон. Мартинс не хуже. А зимой если на настоящего опорника потратятся то и подавно. Пруцева Умярова-куданибудь в Локо пусть убирают.
makkie
makkie
сегодня в 15:14
Насильно мил не будешь (С)

Не хочет - и не надо. После ухода из Спартака Алекс так нигде и не заиграл. Шальке сейчас плетётся на последнем месте в Бундеслиге. Так себе перспективы получились.
Но как к футболисту - к Алексу никаких претензия быть не может. Профи и выкладывался в каждом матче за Спартак!
ABir
ABir
сегодня в 15:06
Мне кажется, желание будет обоюдным
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 