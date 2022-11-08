Президент «Урала»: «Не уверен, что Дзюба может давать результат в РПЛ»

Президент «Урала» ответил на вопрос о том, готов ли он пойти к спонсорам с просьбой о подписании , если нападающий уменьшит свои финансовые запросы.

Во‑первых, я не пойду. Во‑вторых, есть коллектив. Если придет футболист, и я сейчас не о Дзюбе, и будет получать намного больше всех, не соответствуя команде, ребята это увидят. Не хочу видеть разлад в коллективе. Да, у кого‑то зарплата выше, у кого‑то ниже, но все понимают, что это все по заслугам. К счастью, у нас сложностей в этом нет.

Самое плохое, когда начинаются разговоры, что этот получает миллион, а у меня 100 тысяч, давайте и мне столько же. Если же новый футболист гарантирует результат, тащит команду за собой, то такого игрока взять готовы. При всем уважении к Артему, не уверен, что он может давать результат в российском футболе.