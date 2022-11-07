Гендир «Ахмата» — «Зениту»: «Проигрывать надо уметь. Это футбол»

Генеральный директор «Ахмата» прокомментировал исключение защитника «Зенита» из основного состава питерской команды.

Устроить публичную обструкцию своему футболисту – это, конечно, дело личное. Здесь, как говорится, каждый начальник сам решает.

Впрочем, разбираясь в своих внутренних делах, в контексте своих проблем, считаю недопустимым и неэтичным упоминать другой клуб — тем более с учетом мнения «великого» инсайдера российского футбола Геннадия Орлова.

Проигрывать надо уметь. Это футбол. В нем всегда были и будут победы и поражения.

«Ахмат» – сила! Сила духа! Сила России!