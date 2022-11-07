Гендир «Ахмата» — «Зениту»: «Проигрывать надо уметь. Это футбол»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал исключение защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова из основного состава питерской команды.
Устроить публичную обструкцию своему футболисту – это, конечно, дело личное. Здесь, как говорится, каждый начальник сам решает.
Впрочем, разбираясь в своих внутренних делах, в контексте своих проблем, считаю недопустимым и неэтичным упоминать другой клуб — тем более с учетом мнения «великого» инсайдера российского футбола Геннадия Орлова.
Проигрывать надо уметь. Это футбол. В нем всегда были и будут победы и поражения.
«Ахмат» – сила! Сила духа! Сила России!
Хотя, конечно, можно и не читать, ибо в этот раз дядя Гена чушь спорол
Хотя, конечно, можно и не читать, ибо в этот раз дядя Гена чушь спорол
Тошнотворная манера, как кое-где сугсовать где надо и не надо
Тошнотворная манера, как кое-где сугсовать где надо и не надо
Грозненцы красавы...
без пре увеличения
Грозненцы красавы...
без пре увеличения
Абсолютно по делу. Щелчок по носу зазнавшимся выскочкам - приятное украшение вечера субботы. Серьёзно - Спасибо, Ахмат, спасибо.
А с учетом результата первого круга, Ахмат вообще красавцы. зеня взял только 1 очка, из 6 возможных. Все бы так настраивались на зенит, цены бы чемпионату не было. Если еще и морально пиджак и Ко посыпятся, можно будет открыть бутылку скотча старого за Ахмат
Абсолютно по делу. Щелчок по носу зазнавшимся выскочкам - приятное украшение вечера субботы. Серьёзно - Спасибо, Ахмат, спасибо.
А с учетом результата первого круга, Ахмат вообще красавцы. зеня взял только 1 очка, из 6 возможных. Все бы так настраивались на зенит, цены бы чемпионату не было. Если еще и морально пиджак и Ко посыпятся, можно будет открыть бутылку скотча старого за Ахмат
Отсюда и экзекуция такая).
Отсюда и экзекуция такая).
Мне кажется, предварительно состоялся разговор с руководством Зенита в неофициальной обстановке...
Мне кажется, предварительно состоялся разговор с руководством Зенита в неофициальной обстановке...
так держать !!!!!!
так держать !!!!!!
Если Чистякову не нравится, он может уйти.
Если Чистякову не нравится, он может уйти.
постарались люди !
постарались люди !