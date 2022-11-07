Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гендир «Ахмата» — «Зениту»: «Проигрывать надо уметь. Это футбол»

сегодня, 04:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал исключение защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова из основного состава питерской команды.

Устроить публичную обструкцию своему футболисту – это, конечно, дело личное. Здесь, как говорится, каждый начальник сам решает.

Впрочем, разбираясь в своих внутренних делах, в контексте своих проблем, считаю недопустимым и неэтичным упоминать другой клуб — тем более с учетом мнения «великого» инсайдера российского футбола Геннадия Орлова.

Проигрывать надо уметь. Это футбол. В нем всегда были и будут победы и поражения.

«Ахмат» – сила! Сила духа! Сила России!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ахмат» не интересовался Чистяковым
Сегодня, 04:28
Слуцкий прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Рубин»
Вчера, 21:36
В переходе Дзюбы в «Торпедо» лично заинтересован Геркус
Вчера, 15:46
СлухиДзюба может перейти в «Торпедо»
Вчера, 14:17
Спортивный директор «Факела»: «Мы не потянем зарплату Дзюбы»
Вчера, 13:39
Слухи«Спартак» не собирается подписывать Сычевого и Дзюбу
Вчера, 13:25
Сортировать
Все комментарии
Asper
Asper ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 14:59
Там ссылка в новости на Орлова, почитай, если пропустил.
Хотя, конечно, можно и не читать, ибо в этот раз дядя Гена чушь спорол
Asper
Asper
сегодня в 14:53, ред.
Вроде хорошо всё сказал, но вот боевыми речёвками обязательно завершать мысль?
Тошнотворная манера, как кое-где сугсовать где надо и не надо
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 14:51
А к чему он это говорит? Непонятно. Вроде никаких разговоров между клубами после игры не было, дело Чистякова - это внутреннее дело Зенита. Вообще не понял, к чему это было говорить.
Александр Олегович 1
Александр Олегович 1
сегодня в 14:09
Можно валить все на одного Чистякова, но там абсолютно все играли так, как будто стояла цель сдать игру. Если смотреть под таким углом. Но, обычный "ноябрьский" синдром у Зенита - проигрыши средним и слабым по силе командам случаются регулярно в этот период, и в течении уже энного количества лет.
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 14:07
Ихними же щами им же и по губам.
Грозненцы красавы...
без пре увеличения
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 13:53
Не могу в это поверить, но я согласен с функционером из Ахмата.
Абсолютно по делу. Щелчок по носу зазнавшимся выскочкам - приятное украшение вечера субботы. Серьёзно - Спасибо, Ахмат, спасибо.
А с учетом результата первого круга, Ахмат вообще красавцы. зеня взял только 1 очка, из 6 возможных. Все бы так настраивались на зенит, цены бы чемпионату не было. Если еще и морально пиджак и Ко посыпятся, можно будет открыть бутылку скотча старого за Ахмат
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:50
А мож главный газовик проиграл спор на щелбан).
Отсюда и экзекуция такая).
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:56
Загордились выиграли они, я уверен сыграй сейчас ещё 10 раз и Зенит не проиграет этому Ахмату просто случайная нелепость
LOpp
LOpp
сегодня в 10:49
бразильца Зенит вряд ли стал бы так наказывать, как Чистякова.
Zak11
Zak11
сегодня в 10:42
Ну всё по делу. Зенит слишком зазнался, Ахмат устроил им холодный душ. Надеюсь это не последнее поражение Зенита
Союзник противников
Союзник противников ответ a82ahvksyuh2 (раскрыть)
сегодня в 10:03
...а "Зенит" сняться с турнира РПЛ.А как фигурирует тут Чистяков и его реакция на хамство больших дяденек из ГАЗПРОМА???
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:02
    nubom
    nubom
    сегодня в 10:00
    «Ахмат» – сила! Сила духа! Сила России! - что-то до боли знакомое.
    Мне кажется, предварительно состоялся разговор с руководством Зенита в неофициальной обстановке...
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 09:54
    молодцы БРАТЬЯ
    так держать !!!!!!
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 07:31
    Проигрывать надо уметь, это так, но вмешиваться посторонним в дела другого клуба, в решения руководства этого клуба и выносить свои мнения на общественное обсуждение это тоже не этично.
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 06:42
    Ахмат- сила!!!
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:09
    Зенит может себе это позволить
    a82ahvksyuh2
    a82ahvksyuh2
    сегодня в 06:00
    Устроить обструкцию это дело клуба.
    Если Чистякову не нравится, он может уйти.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 05:10
    Неожиданная скромность в словах гендира Ахмата, всегда б так себя вели - вообще всё отлично было бы
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:04
    сильный, умный текст !
    постарались люди !
    y926wgjnuxjx
    y926wgjnuxjx
    сегодня в 04:43
    Как только кончится газ, они сразу же научатся проигрывать
    b3ww6j58wb4d
    b3ww6j58wb4d
    сегодня в 04:42
    Знатно отбрили лазурных и Гене Дер Вар Сару отдали должное
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 04:35
    Наверное в Зените считают, что игрок вел закулисные переговоры с Ахматом.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     