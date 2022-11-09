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Заха хочет перейти в «Барселону»

вчера, 05:15

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха планирует сменить клубную прописку грядущим летом, пишет Sport.

Форвард намерен перебраться в «Барселону» на правах свободного агента. Утверждается, что Заха всегда мечтал играть в Ла Лиге за топ-клуб.

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Все комментарии
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 11:59
Пока мы все узнали только одно, что твой кумир португал отказался пойти на снижение зарплаты в Юве во время пандемии и продолжал получать в конвертах деньги. А в новостях трубили, что он пошёл на снижение.
Baggio R.
Baggio R. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 08:52
Специально для тебя была новость https://m.soccer.ru/news/1334834/messi-lionel-barselona
Или умышленно проигнорировал, чтобы и дальше свои гипотезы толкать?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 06:54
Барселона решила тоже стать старой сеньорой, после краха экономики, который случился из-за жадности Месси?! Который свалил к деньгам катарцев, когда проблемы Барселоны вышли наружу. Устроив постановку, типа он хотел остаться, но злой дядя Лапорта выгнал его.
Варвар7
Варвар7
вчера в 06:06
Возможно как игрок ротации Барсе бы не помешал, тем более у возрастного поляка иногда сдают нервы, а также возможны трамвы!
a5trp8z5wyfd
a5trp8z5wyfd
вчера в 05:28
Зачем Барсе такой шлак самонадеянный?
Гость
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