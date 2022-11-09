Заха хочет перейти в «Барселону»

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вчера, 05:15

Нападающий «Кристал Пэлас» планирует сменить клубную прописку грядущим летом, пишет Sport.

Форвард намерен перебраться в «Барселону» на правах свободного агента. Утверждается, что Заха всегда мечтал играть в Ла Лиге за топ-клуб.