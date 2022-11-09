Заха хочет перейти в «Барселону»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха планирует сменить клубную прописку грядущим летом, пишет Sport.
Форвард намерен перебраться в «Барселону» на правах свободного агента. Утверждается, что Заха всегда мечтал играть в Ла Лиге за топ-клуб.
Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха планирует сменить клубную прописку грядущим летом, пишет Sport.
Форвард намерен перебраться в «Барселону» на правах свободного агента. Утверждается, что Заха всегда мечтал играть в Ла Лиге за топ-клуб.
Или умышленно проигнорировал, чтобы и дальше свои гипотезы толкать?
Или умышленно проигнорировал, чтобы и дальше свои гипотезы толкать?