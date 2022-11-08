Бамба заинтересовал ПСЖ и «Арсенал»

Полузащитник «Витории» Ибрахима Бамба может покинуть клуб, пишет Mundo Deportivo.
На игрока претендуют «Арсенал» и ПСЖ.
Контракт опорного полузащитника рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 26,5 млн фунтов стерлингов.
Вот только в клубе Витория Гимараеш сразу ввинтили сумму за игрока практически в 10 раз, и если по Трансфермаркту он стоит 3.5 млн€, то сейчас за него требуют 30!!!
Посмотрел нарезки его игр, парнишка цепкий, неплохо читает игру и совершает много перехватов, иногда идет в обводку, успешно, но очень редко, но на этом его плюсы заканчиваются. Не берет игру на себя, не продвигает мяч вперед, нет ударов по воротам. Можно сказать что это не его оснавная работа, его дело возвращать мяч, но все же современный опорник должен уметь всё. Можно еще списать все на возраст, парню всего 20 лет, окрепнит, наберется уверенности и опыта и станет топом, вполне возможно.
Помимо Бамба Арсенал также рассматривает еще нескольких игроков, это молодой талант из Палмейраса Данило, капитан Ланса Секу Фофана и бывший наш воспитанник, который нынче играет в Валенсии, Юнус Муса.
Лично я хотел бы чтоб взяли либо Данило который в отличие от Бамба хоть и такой же молодой, но более уверенный в себе, либо опытного ивуарийца Фофана. Но то что зимой нужно брать опорника сомнений нет.
Вот только в клубе Витория Гимараеш сразу ввинтили сумму за игрока практически в 10 раз, и если по Трансфермаркту он стоит 3.5 млн€, то сейчас за него требуют 30!!!
Посмотрел нарезки его игр, парнишка цепкий, неплохо читает игру и совершает много перехватов, иногда идет в обводку, успешно, но очень редко, но на этом его плюсы заканчиваются. Не берет игру на себя, не продвигает мяч вперед, нет ударов по воротам. Можно сказать что это не его оснавная работа, его дело возвращать мяч, но все же современный опорник должен уметь всё. Можно еще списать все на возраст, парню всего 20 лет, окрепнит, наберется уверенности и опыта и станет топом, вполне возможно.
Помимо Бамба Арсенал также рассматривает еще нескольких игроков, это молодой талант из Палмейраса Данило, капитан Ланса Секу Фофана и бывший наш воспитанник, который нынче играет в Валенсии, Юнус Муса.
Лично я хотел бы чтоб взяли либо Данило который в отличие от Бамба хоть и такой же молодой, но более уверенный в себе, либо опытного ивуарийца Фофана. Но то что зимой нужно брать опорника сомнений нет.