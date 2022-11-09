«Арсенал» может отдать Маркиньоса в аренду

«Арсенал» планирует отдать защитника Маркиньоса в аренду в январе, пишет London Evening Standard.
«Канониры» хотят, чтобы бразилец получал игровую практику. Впрочем, лондонцы сомневаются в таком решении, поскольку им предстоит насыщенный график после перерыва на ЧМ-22.
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