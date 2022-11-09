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«Арсенал» может отдать Маркиньоса в аренду

вчера, 06:47

«Арсенал» планирует отдать защитника Маркиньоса в аренду в январе, пишет London Evening Standard.

«Канониры» хотят, чтобы бразилец получал игровую практику. Впрочем, лондонцы сомневаются в таком решении, поскольку им предстоит насыщенный график после перерыва на ЧМ-22.

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Все комментарии
erla1984
erla1984
вчера в 07:25
Можно отдать Рис Нельсон есть, пусть получает практику, зимой купить Тилеманса и Мудрика и все
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 06:56
Ещё один Маркиньос?)) Сколько же их вообще?)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:56
От этого будет всем польза, и игроку , и команде
Гость
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