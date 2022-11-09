МЮ нацелился на форварда из Чемпионшипа

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вчера, 06:06

Нападающий «Блэкберна» может перебраться в АПЛ в январе, сообщает 90min.

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к игроку, присоединившись к «Вест Хэму», «Астон Вилле», «Кристал Пэлас», «Брайтону» и «Вулверхэмптону», которые тоже следят за Бреретоном.

В текущем сезоне форвард провел 20 матчей в Чемпионшипе, забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.