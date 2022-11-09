МЮ нацелился на форварда из Чемпионшипа

Нападающий «Блэкберна» Бен Бреретон может перебраться в АПЛ в январе, сообщает 90min.
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к игроку, присоединившись к «Вест Хэму», «Астон Вилле», «Кристал Пэлас», «Брайтону» и «Вулверхэмптону», которые тоже следят за Бреретоном.
В текущем сезоне форвард провел 20 матчей в Чемпионшипе, забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.
Митрович тоже забивал в Шипе, сейчас тоже забивает в АПЛ. В любом случае он должен забивать в АПЛ, ему не хватает пиара в этом аспекте, чтобы пойти на повышение в АПЛ.
Единственное это травматичность которая помешала ему забить больше голов в прошлом сезоне в Шипе.
Митрович тоже забивал в Шипе, сейчас тоже забивает в АПЛ. В любом случае он должен забивать в АПЛ, ему не хватает пиара в этом аспекте, чтобы пойти на повышение в АПЛ.
Единственное это травматичность которая помешала ему забить больше голов в прошлом сезоне в Шипе.