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МЮ нацелился на форварда из Чемпионшипа

вчера, 06:06

Нападающий «Блэкберна» Бен Бреретон может перебраться в АПЛ в январе, сообщает 90min.

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к игроку, присоединившись к «Вест Хэму», «Астон Вилле», «Кристал Пэлас», «Брайтону» и «Вулверхэмптону», которые тоже следят за Бреретоном.

В текущем сезоне форвард провел 20 матчей в Чемпионшипе, забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 14:07
Подобный товар покупается для аренд и следующей перепродажи.
Crest
Crest ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 08:29, ред.
Не сказать, Бреретон забивал почти в каждом матче за Блекберн в прошлом сезоне.При этом в прошлом сезоне он получил травму и его статистика голов уменьшилась. При этом его вклад составляет 37-38% от общего количества голов забитых командой. Есть и скорость у него. В этом сезоне он уже не играет центрфорварда, но забивает.
Митрович тоже забивал в Шипе, сейчас тоже забивает в АПЛ. В любом случае он должен забивать в АПЛ, ему не хватает пиара в этом аспекте, чтобы пойти на повышение в АПЛ.
Единственное это травматичность которая помешала ему забить больше голов в прошлом сезоне в Шипе.
ДСА
ДСА
вчера в 07:24
Не самый забивной игрок, но других попросту нету.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 06:49
Вытекает такой вопрос. А кто это собственно? Неужели Манчестер Юнайтед не планирует вернуться на былой уровень? К примеру, Милан даёт хоть какие-то признаки по движению в этом направлении. А что МЮ? МЮ покупает ноунеймов. Ладно, сейчас у них во всём виноват Роналду. А что будет, когда он уйдет? На кого Тен Хааг будет скидывать свою несостоятельность?
Gahi
Gahi
вчера в 06:35
Перспективный молодой футболист которому 23 года, своей игрой уже привлёк внимание многих клубов. Удачи
qz7y8zn86pn3
qz7y8zn86pn3
вчера в 06:10
Список грандов, интересующихся им кроме МЮ, красноречиво говорит об уровне данного ногомячиста
acf7zmtj2gcg
acf7zmtj2gcg
вчера в 06:07
С такими нацелами скоро весь МЮ нацелится на чемпионшип
Гость
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