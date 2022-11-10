«Интер» разгромил «Болонью», в матче 7 голов

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сегодня, 01:03

«Интер» разгромил «Болонью» в матче 14-го тура Серии А (6:1).

Счет открыли гости — на 22-й минуте отличился Хараламбос Ликояннис. После этого забивал только «Интер»: Эдин Джеко на 26-й счет сравнял, Федерико Димарко на 36-й вывел хозяев вперед, а Лаутаро Мартинес на 42-й увеличил отрыв команды. Димарко на 48-й оформил дубль, Хакан Чалханоглу на 59-й реализовал пенальти. Итоговый счет на 76-й установил Робин Госенс.

«Интер» идет на 4-м месте (27 очков), «Болонья» располагается на 13-й позиции (16 пунктов).