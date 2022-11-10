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«Интер» разгромил «Болонью», в матче 7 голов

сегодня, 01:03
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)6 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

«Интер» разгромил «Болонью» в матче 14-го тура Серии А (6:1).

Счет открыли гости — на 22-й минуте отличился Хараламбос Ликояннис. После этого забивал только «Интер»: Эдин Джеко на 26-й счет сравнял, Федерико Димарко на 36-й вывел хозяев вперед, а Лаутаро Мартинес на 42-й увеличил отрыв команды. Димарко на 48-й оформил дубль, Хакан Чалханоглу на 59-й реализовал пенальти. Итоговый счет на 76-й установил Робин Госенс.

«Интер» идет на 4-м месте (27 очков), «Болонья» располагается на 13-й позиции (16 пунктов).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 06:54
Всех интеристов с крупной победой! Есть надежда , что дальнейшая игра Интера будет столь же впечатлительная. Forza Inter!
ДСА
ДСА
сегодня в 04:47
Похоже Болонья потихоньку хиреет. Всё-таки такие разгромы оставляют сильный осадок.
Гость
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