Автогол Лекома принёс «Вильярреалу» победу над «Эспаньолом»

«Эспаньол» уступил «Вильярреалу» в матче 14-го тура Ла Лиги (0:1).
Автогол Бенжамина Лекома на 64-й минуте обеспечил гостям победу в матче.
«Эспаньол» идет на 16-м месте (12 баллов), «Вильярреал» расположился на 8-й позиции (21 пункт).
|Эспаньол0 : 1Вильярреал
|Матч завершен
«Эспаньол» уступил «Вильярреалу» в матче 14-го тура Ла Лиги (0:1).
Автогол Бенжамина Лекома на 64-й минуте обеспечил гостям победу в матче.
«Эспаньол» идет на 16-м месте (12 баллов), «Вильярреал» расположился на 8-й позиции (21 пункт).