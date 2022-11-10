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Автогол Лекома принёс «Вильярреалу» победу над «Эспаньолом»

сегодня, 00:01
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)0 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Эспаньол» уступил «Вильярреалу» в матче 14-го тура Ла Лиги (0:1).

Автогол Бенжамина Лекома на 64-й минуте обеспечил гостям победу в матче.

«Эспаньол» идет на 16-м месте (12 баллов), «Вильярреал» расположился на 8-й позиции (21 пункт).

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
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