Автогол Лекома принёс «Вильярреалу» победу над «Эспаньолом»

«Реал» — «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги

Пике бросил самую успешную защиту топ-5. Жерар завершил карьеру удалением В Лиге чемпионов пропустили намного больше, чем в Ла Лиге.