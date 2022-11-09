«Севилья» вдевятером уступила «Реалу Сосьедад»

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вчера, 23:16

«Севилья» уступила «Реалу Сосьедад» в поединке 14-го тура Ла Лиги (1:2).

Александр Серлот на 20-й минуте вывел гостей вперед. На 28-й хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Иван Ракитич. «Севилья» лишилась еще одного футболиста на 34-й минуте — был удален с поля Нианзу Куасси. На 36-й «Реал Сосьедад» забил свой второй гол — автором стал Браис Мендес. Хозяева отыграли один гол на 44-й минуте, отличился Рафаэль Мир.

«Севилья» идет на 17-м месте (11 пунктов), «Реал Сосьедад» занимает 3-е место (26 баллов).