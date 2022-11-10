Сборная Польши объявила заявку на чемпионат мира

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вчера, 18:19

Сборная Польши объявила заявку для участия на чемпионате мира. Главный тренер включил в свой список следующих исполнителей:

Вратари: Бартломей Дронговски («Специя»), («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»);

Защитники: Ян Беднарек, Мэтти Кэш (оба – «Астон Вилла»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Камил Глик («Беневенто»), Роберт Гумны («Аугсбург»), Артур Енджейчик («Легия»), Якуб Кивер («Специя»), Матеуш Ветеска («Клермон»), Никола Залевски («Рома»);

Полузащитники: Крыстиан Белик («Бирмингем»), Пшемыслав Франковски («Ланс»), Камил Гросицки («Погонь»), Якуб Каминьски («Вольфсбург»), Гжегож Крыховяк («Аль-Шабаб»), Михал Скурась («Лех»), Дамиан Шиманьски ( АЕК ), Себастьян Шиманьски («Фейеноорд»), Петр Зелиньски («Наполи»), Шимон Журковски («Фиорентина»);

Нападающие: («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кшиштоф Пентек («Салернитана»), Карол Швидерски («Шарлотт»).