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Германия объявила состав на ЧМ-2022

вчера, 14:59

Сборная Германии объявила состав на чемпионат мира в Катаре.

В список вошли 26 футболистов.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре Тер Штеген («Барселона», Испания), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Армель Белла-Котчап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Тило Керер («Вест Хэм»), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), Леон Горецка («Бавария»), Марио Гётце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Йонас Хофманн («Боруссия» Мёнхенгладбах), Йозуа Киммих («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»).

Нападающие: Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд), Никлас Фуллкруг («Вердер»), Томас Мюллер («Бавария»), Лерой Сане («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Кай Хаверц («Челси»).

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 11:33
Слабоватая получилась "вскидка". ))
Chivas1
Chivas1
сегодня в 01:23
Пусть станут пентакампэонами…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ p8jde25vwt7x (раскрыть)
сегодня в 00:25
Рюдигер и Зюле - ни о чём ?! Нормально ты пульнул ... про защиту немцев. )))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:09
Хаверц, Брандт, Мюллер, Гинтер... Больше немецких фамилий не нашел на вскидку
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:03
Не грозный состав, но сильный
salleeh
salleeh
вчера в 22:31
Гетце в качестве талисмана едет что ли, лучше уж тогда Крооса вернули бы. А так, из того что есть, выбор Флика вполне логичен. Отсутствие в сборной Вернера, уже настоящее благо. Думаю, Германия покажет яркий и атакующий футбол. Буду болеть за немецкую команду..
Nazi
Nazi
вчера в 22:03
БеллаКетчуп, Гюнтеры да Гинтеры :) Обнищали немцы..
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 20:15
уж хуммельса можно было взять, вместо того же белла-котчапа... зачем он им вообще...
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:32
За сборную не играет что ли он?
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:10
Отсутствие немцев с их примитивным футболом никто бы и не заметил.
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 18:02
Кто вообще запихнул Фуллкруга в полузащиту? Рад, что этого напа из Вердера взяли на мундиаль.
shur
shur
вчера в 18:01
...легко переживу скажем отсутствие Италии, но без Германии
любой турнир пустое место, удачи и быть в троечке!!!
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 18:00
Адейеми то вообще с чего в заявку попал? Что когда-то в слабейшем чемпионате Австрии пачками клепал?
Dauletbek
Dauletbek ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:33
Сам веришь в то, что говоришь?
karnager
karnager
вчера в 17:16
Где Хуммельс?
протон
протон
вчера в 17:12
Гётце с возвращением, хотя как по мне, пока еще не наиграл вновь на вызов в сборную, есть и поинтереснее кандидаты.
Тони ещё 4 года назад закончил карьеру в сборной, но согласен что он явно бы помог. А вот Хуммельс это чисто имя. Он уже давно не топовый защитник, да и если быть честным, никогда таковым не был, что прям топ-топом. А вот нападающего нет это да. После Клозе не было такого у немцев. Вернер только, но он не Миро и вообще на этом ЧМ не играет. Хаверц вроде бы тоже выраженный нападающий, а вроде нет.
Как же обидно за Ройса. Без травм это потенциально немецкий Де Брюйне. Походу это была его последняя возможность пошуметь на крупном турнире.
Roger Young
Roger Young ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 16:52
Слив от фаворита, а не корейский нокаут. Такой же, как проигрыш Италии в отборе на Евро.

Потому что нельзя быть красивой такой. Должна быть интрига, а стабильные топы из числа европейских команд никому из организаторов не нужны. Или сам вылетишь или тебя вылетят.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:50
Ура, Фулкруг в заявке!
Dauletbek
Dauletbek ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 16:30
Это тоже хорошо. Корейцы их нокаутом отправили домой на том чемпионате
Dauletbek
Dauletbek ответ Прохорович (раскрыть)
вчера в 16:29
Травма
p8jde25vwt7x
p8jde25vwt7x
вчера в 16:22
Защита выглядит ниочем
Прохорович
Прохорович
вчера в 16:20
А Где Тимо ВЕрнер?
rhskmz
rhskmz
вчера в 16:10
Немцев больше чем англичан !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:20
Не голодное до побед поколение немцев
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:18, ред.
Всё-таки не смогли уговорить Крооса?
zr8bu9xn7tu5
zr8bu9xn7tu5
вчера в 15:14
Защита у бундестим, пожалуй, не дотягивает по уровню мастерства до остальных линий
LOpp
LOpp
вчера в 15:11
до четвертьфинала доберутся, но не более
5we3ayx8qza6
5we3ayx8qza6
вчера в 15:09
Белла-Котчап совершенно неведомый мне чувак
3hddmjfcc9dp
3hddmjfcc9dp
вчера в 14:59
Выбор, конечно, у немчуры впечатляющий
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