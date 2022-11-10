Германия объявила состав на ЧМ-2022

Сборная Германии объявила состав на чемпионат мира в Катаре.
В список вошли 26 футболистов.
Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре Тер Штеген («Барселона», Испания), Кевин Трапп («Айнтрахт»).
Защитники: Армель Белла-Котчап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Тило Керер («Вест Хэм»), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд).
Полузащитники: Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), Леон Горецка («Бавария»), Марио Гётце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Йонас Хофманн («Боруссия» Мёнхенгладбах), Йозуа Киммих («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»).
Нападающие: Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд), Никлас Фуллкруг («Вердер»), Томас Мюллер («Бавария»), Лерой Сане («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Кай Хаверц («Челси»).
Тони ещё 4 года назад закончил карьеру в сборной, но согласен что он явно бы помог. А вот Хуммельс это чисто имя. Он уже давно не топовый защитник, да и если быть честным, никогда таковым не был, что прям топ-топом. А вот нападающего нет это да. После Клозе не было такого у немцев. Вернер только, но он не Миро и вообще на этом ЧМ не играет. Хаверц вроде бы тоже выраженный нападающий, а вроде нет.
Как же обидно за Ройса. Без травм это потенциально немецкий Де Брюйне. Походу это была его последняя возможность пошуметь на крупном турнире.
Тони ещё 4 года назад закончил карьеру в сборной, но согласен что он явно бы помог. А вот Хуммельс это чисто имя. Он уже давно не топовый защитник, да и если быть честным, никогда таковым не был, что прям топ-топом. А вот нападающего нет это да. После Клозе не было такого у немцев. Вернер только, но он не Миро и вообще на этом ЧМ не играет. Хаверц вроде бы тоже выраженный нападающий, а вроде нет.
Как же обидно за Ройса. Без травм это потенциально немецкий Де Брюйне. Походу это была его последняя возможность пошуметь на крупном турнире.