Сборная Англии опубликовала заявку на чемпионат мира. Главный тренер Гарет Саутгейт выбрал следующих футболистов:
Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Ник Поуп («Ньюкасл»);
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Бен Уайт («Арсенал»);
Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер, Мэйсон Маунт (оба – «Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»);
Нападающие: Филип Фоден, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Челси»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).
Вратари: ни одной опытной звезды. Я уже молчу про то, что у бородатого физрука выбором номер один будет клоун на Пикфорде.
Защита:
1) Трент-Триппьер (игроки одного таланта, как защитники посредственные);
2) Коуди-Магуайр-Дайер (клоуны в своих клубах);
3) Стоунз, Уокер, Шоу (калеки, тут вопросы к "ограниченности" физрука)
4) Уайт - сырой еще пока игрок.
Полузащита:
1) Галлахер-Маунт-Райс (первый сырой, непонятна форма второго, Челси неубедителен в этом сезоне, общий психологический настрой тоже средний, как и у Райса, ВХ тонет);
2) Хендерсон-Беллингем (Первый как игрок слишком ограниченный в арсенале и прямолинейный, не резиновый в свои годы, скорее как лидер сойдет, а второй - сейчас в хорошей форме и знаком с двумя футбольными культурами, показывая отличную игру в еврокубках);
3) Филлипс всю жизнь лечится! Некоторые Ситизены порой забывают о его существовании в клубе.
Нападение:
Здесь более-менее баланс.
1) На взлете форм: Сака, Фоден, Уилсон.
2) Проходимцы: Мэддисон (его клуб тонет, форма игрока ужасная), Cтерлинг (с этим все знакомы), ну и Харри Кейн (гроза Панам и Гондурасов, пенальтист ее (в свете последних событий уже ЕГО) Величества), Грилиш в хорошей ФИЗИЧЕСКОЙ форме, но не по результатам.
3) Непонятно только по Рэшфорду, вроде просыпается.
Вывод: c чего Англия фаворит? Разве что в вашей голове.
Распиаренная сборная ничего не стоит, когда сталкивается с реальностью на финальных стадиях. Да и главная проблема англичан - ограниченность одной футбольной культурой. Почти все футболисты играют в одной лиге, это не прокачивает профессиональный опыт.
А наличие самого Дногейта у руля лишает Англию статуса профессиональной сборной.
Считаю Англию самой слабой на фоне топ-конкурентов.
Вратари: ни одной опытной звезды. Я уже молчу про то, что у бородатого физрука выбором номер один будет клоун на Пикфорде.
Защита:
1) Трент-Триппьер (игроки одного таланта, как защитники посредственные);
2) Коуди-Магуайр-Дайер (клоуны в своих клубах);
3) Стоунз, Уокер, Шоу (калеки, тут вопросы к "ограниченности" физрука)
4) Уайт - сырой еще пока игрок.
Полузащита:
1) Галлахер-Маунт-Райс (первый сырой, непонятна форма второго, Челси неубедителен в этом сезоне, общий психологический настрой тоже средний, как и у Райса, ВХ тонет);
2) Хендерсон-Беллингем (Первый как игрок слишком ограниченный в арсенале и прямолинейный, не резиновый в свои годы, скорее как лидер сойдет, а второй - сейчас в хорошей форме и знаком с двумя футбольными культурами, показывая отличную игру в еврокубках);
3) Филлипс всю жизнь лечится! Некоторые Ситизены порой забывают о его существовании в клубе.
Нападение:
Здесь более-менее баланс.
1) На взлете форм: Сака, Фоден, Уилсон.
2) Проходимцы: Мэддисон (его клуб тонет, форма игрока ужасная), Cтерлинг (с этим все знакомы), ну и Харри Кейн (гроза Панам и Гондурасов, пенальтист ее (в свете последних событий уже ЕГО) Величества), Грилиш в хорошей ФИЗИЧЕСКОЙ форме, но не по результатам.
3) Непонятно только по Рэшфорду, вроде просыпается.
Вывод: c чего Англия фаворит? Разве что в вашей голове.
Распиаренная сборная ничего не стоит, когда сталкивается с реальностью на финальных стадиях. Да и главная проблема англичан - ограниченность одной футбольной культурой. Почти все футболисты играют в одной лиге, это не прокачивает профессиональный опыт.
А наличие самого Дногейта у руля лишает Англию статуса профессиональной сборной.
Считаю Англию самой слабой на фоне топ-конкурентов.