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Сборная Англии опубликовала заявку на чемпионат мира

вчера, 18:06

Сборная Англии опубликовала заявку на чемпионат мира. Главный тренер Гарет Саутгейт выбрал следующих футболистов:

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Ник Поуп («Ньюкасл»);

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Бен Уайт («Арсенал»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер, Мэйсон Маунт (оба – «Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»);

Нападающие: Филип Фоден, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Челси»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:56
А магвай зачем там? Этот калич уже показал свои способности защиты.
myst5
myst5
сегодня в 09:14
Будем честны на краях защиты у англичан все хорошо . Центр биллингем Райс на бумаге тоже выглядит отлично . Не надо судить Райса по игре за весь Хэм . В АПЛ крутая конкуренция .если играть 4-5-1 то кроме центра обороны у англичан основной состав набирается приличный фоден и Сака по краям под нападающими маунт в перед Кейн .
. Так что вопрос только к центру обороны
myst5
myst5 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 09:07, ред.
Ну а кто тогда по составу сильнее ? У англичан достаточно ровная команда . АПЛ в еврокубках идёт без потерь . Ла лига уже потеряла несколько клубов лиги чемпионов . Испанцы не на коне . У немцев непредсказуемая команда по составу тоже не о чем . В Бразилии в центре поле Фред и этим тоже много сказано . Аргентинцы с пенсионером гномом . Сейчас по именам особых сборных то и нет .
allemz
allemz ответ Migelito (раскрыть)
сегодня в 00:28, ред.
Привет, накипело чутка) Бесит Дногейт и необоснованный пиар его дружины
SAINTS
SAINTS
вчера в 23:52
Не одного футболиста из Саутгемптона!
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 21:33
Англия состав так себе, не фавориты самая слабая Англия которую я видел по составу.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:25, ред.
За счёт чего ?... За счёт того, что во многих случаях порядок бьёт класс, а не наоборот. Команда может быть нашпигована футболистами высочайшего уровня, однако это не гарантирует ей победу в ЧМ.
Вы в своём комментарии обозначили массу слабых мест у футболистов, но все они в один прекрасный момент могут преобразоваться в достоинства, о которых сами футболисты не подозревали. И этот момент наступает, называется он Чемпионат Мира по футболу.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:21, ред.
Сборная Англии опубликовала заявку... сб. Германии опубликовала заявку... сб. Бельгии опубликовала заявку... - все для участия в ЧМ.
Сб. России в усиленном режиме готовится к важным, судьбоносным матчам со сб. сб. Таджикистана и Узбекистана.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:59
Из группы выйдут ли с таким составом? Возможно да, если Кейн в каждом матче забьет с точки, а Магвайр сможет не выйти на поле...
Migelito
Migelito ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:46
Фига ты расписал)) Вроде и опустил, но на деле я со всем согласен. Привет)
Dauletbek
Dauletbek ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:24
Я для себя посчитал, 50% из списка, я тоже не слышал...из нападающих Уилсона не знаю, вратарей вообще не знаю
rhskmz
rhskmz
вчера в 20:13
А где наши ребята ? Мы что ли не едем ?
Dauletbek
Dauletbek ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:13
Про Стерлинга улыбнуло...Стерлинг это как Дембеле в Барсе, бежит не зная куда, при этом не понимает в какой момент нужно расстаться с мячом. Ноги быстрые, а мозг отстаёт от них
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:12
Мы движемся в том же направлении.
allemz
allemz ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:58
Ну не скажи, кто-то предложил за сборную Сербии болеть)))
pomor45
pomor45
вчера в 19:55
Сейчас займут нас чтением бесконечных списков чужих составов.
allemz
allemz
вчера в 19:49, ред.
Не пойму за счет чего Англию причисляют к фаворитам.

Вратари: ни одной опытной звезды. Я уже молчу про то, что у бородатого физрука выбором номер один будет клоун на Пикфорде.

Защита:
1) Трент-Триппьер (игроки одного таланта, как защитники посредственные);
2) Коуди-Магуайр-Дайер (клоуны в своих клубах);
3) Стоунз, Уокер, Шоу (калеки, тут вопросы к "ограниченности" физрука)
4) Уайт - сырой еще пока игрок.

Полузащита:
1) Галлахер-Маунт-Райс (первый сырой, непонятна форма второго, Челси неубедителен в этом сезоне, общий психологический настрой тоже средний, как и у Райса, ВХ тонет);

2) Хендерсон-Беллингем (Первый как игрок слишком ограниченный в арсенале и прямолинейный, не резиновый в свои годы, скорее как лидер сойдет, а второй - сейчас в хорошей форме и знаком с двумя футбольными культурами, показывая отличную игру в еврокубках);

3) Филлипс всю жизнь лечится! Некоторые Ситизены порой забывают о его существовании в клубе.

Нападение:

Здесь более-менее баланс.

1) На взлете форм: Сака, Фоден, Уилсон.

2) Проходимцы: Мэддисон (его клуб тонет, форма игрока ужасная), Cтерлинг (с этим все знакомы), ну и Харри Кейн (гроза Панам и Гондурасов, пенальтист ее (в свете последних событий уже ЕГО) Величества), Грилиш в хорошей ФИЗИЧЕСКОЙ форме, но не по результатам.

3) Непонятно только по Рэшфорду, вроде просыпается.

Вывод: c чего Англия фаворит? Разве что в вашей голове.

Распиаренная сборная ничего не стоит, когда сталкивается с реальностью на финальных стадиях. Да и главная проблема англичан - ограниченность одной футбольной культурой. Почти все футболисты играют в одной лиге, это не прокачивает профессиональный опыт.

А наличие самого Дногейта у руля лишает Англию статуса профессиональной сборной.

Считаю Англию самой слабой на фоне топ-конкурентов.
Izmar
Izmar
вчера в 19:47
Стоит пожелать им скорого возвращения с чемпионата.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:21
Сами англичане ввиду того что в клубах на поле как правило 9 из 11-ти игроков - легионеры - половину этих людей вообще не знают...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:15
Четвертьфинал и на трибуны
Zimka
Zimka
вчера в 18:22
А есть инфа почему Томори не выхвали? Неужели по спортивному принципу?
rhskmz
rhskmz
вчера в 18:19
Составчик слабенький , вот что значит засилье легионеров !
Foxes
Foxes
вчера в 18:14
Мэддисон будет один из лидеров сборной Англии, на этом чемпионате мира!
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:14
Англичане как обычно одни из фаворитов турнира, поглядим чего добьются на этот раз. Без Бэна Чиллвела и Риса Джеймса фланги обороны значительго ослабли!
Радует что три игрока представляют Арсенал, но играть скорее всего будет только Сака! Надеюсь ни кто из них не получит травм!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 18:12
Здравствуйте. У того пользователя кто на самом деле написал первый комментарий на данный момент аккаунт на премодерации, то есть без одобрения комментарии не появляются, поэтому на тот момент Вам было видно так будто Ваш комментарий был в материале первым, можете посмотреть сейчас - он третий - https://www.soccer.ru/news/1335137/vulverhempton?comment=31320782comment-31320782
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