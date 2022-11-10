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Бельгия объявила состав на ЧМ-2022

вчера, 15:30

Сборная Бельгии объявила состав на чемпионат мира в Катаре.

В список вошли 26 футболистов.

Вратари: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Симон Миньоле («Брюгге»), Кун Кастелс («Вольфсбург»).

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Ян Вертонген («Андерлехт»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер Сити»), Артур Тете («Ренн»), Тимоти Кастань («Лестер Сити»), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Янник Карраско («Атлетико»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Юри Тилеманс («Лестер Сити»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Атлетико» Мадрид), Эден Азар («Реал»), Торган Азар («Боруссия» Дортмунд), Леандер Дендонкер («Астон Вилла»), Амаду Онана («Эвертон»).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Галатасарай»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Жереми Доку («Ренн»), Миши Батшуайи («Фенербахче»), Лоис Опенда («Ланс»), Леандро Троссард («Брайтон»).

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:39
Мартинес с ними-молодыми всё проел. Что же он сможет сделать с ними-старыми? Вангую печальный исход для сборной Бельгии на ЧМ22.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:07
Эх, поменять Эдена Азара на Торгана.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:58
От прежнего молодого золотого состава практически ничего не осталось, сборной на медали надеяться точно не стоит
Nazi
Nazi
вчера в 21:58
Защита страшная, остальные линии норм. Пободаться должны..
dok66
dok66
вчера в 21:46
Дмуаю Бельгии ничего не светит . Надежда только на везение .
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 21:35
Состав у Бельгии не изменился, а новых талантов так и нет, одни старики
adekvat
adekvat
вчера в 19:31
Витселя до сих пор подтягивают, хотя столько молодежи в Бельгии талантливой.
Crest
Crest
вчера в 18:48
На замену Мане надо было брать Ливерпулю Доку, он дока!
Этакий АСМ и Траоре!
shur
shur ответ uz43kpzznrzz (раскрыть)
вчера в 17:57
...легко, у них дальше всё из ног валится!!! Судьба такая!!!
shur
shur ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:55
...даже в таком составе, нам их победить невозможно!!!
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 17:54
Де Кетеларе не заслужил ехать на ЧМ.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 17:24
Очередной последний шанс золотого поколения!)
протон
протон
вчера в 17:15
В бой идут одни старики!
За 4 года состав почти не поменялся, но уже фамилии многих игроков звучат не так грозно как перед ЧМ-2018
Яну 35 лет, Тоби 33, Витцелю 33, Мертенсу 35, основной массе 29-31... очень опытная сборная, местами даже возрастная.
В общем-то для большей части "последний шанс", как, наверное, и для Мартинеса, во главе этой команды.
Оборона не та, что была, полузащита еще ничего, в атаке вся надежда на Лукаку. Ну и на Кевина, да и на Тибо в воротах.
Почему-то не вижу Ванакена, а он в заявке.
rhskmz
rhskmz
вчера в 16:43
Интересно - интересно , у Бельгии легионеров больше чем игроков играющих дома .
Dauletbek
Dauletbek ответ uz43kpzznrzz (раскрыть)
вчера в 16:33
Дойдут до 1/4 финала
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:28
Вполне боевой состав,будем болеть!
uz43kpzznrzz
uz43kpzznrzz
вчера в 16:23
Если из группы выйдут, уже успех будет
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 15:44
Защита как-то особо не впечатляет
Гость
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