Бельгия объявила состав на ЧМ-2022

Сборная Бельгии объявила состав на чемпионат мира в Катаре.
В список вошли 26 футболистов.
Вратари: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Симон Миньоле («Брюгге»), Кун Кастелс («Вольфсбург»).
Защитники: Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Ян Вертонген («Андерлехт»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер Сити»), Артур Тете («Ренн»), Тимоти Кастань («Лестер Сити»), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд).
Полузащитники: Янник Карраско («Атлетико»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Юри Тилеманс («Лестер Сити»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Атлетико» Мадрид), Эден Азар («Реал»), Торган Азар («Боруссия» Дортмунд), Леандер Дендонкер («Астон Вилла»), Амаду Онана («Эвертон»).
Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Галатасарай»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Жереми Доку («Ренн»), Миши Батшуайи («Фенербахче»), Лоис Опенда («Ланс»), Леандро Троссард («Брайтон»).
За 4 года состав почти не поменялся, но уже фамилии многих игроков звучат не так грозно как перед ЧМ-2018
Яну 35 лет, Тоби 33, Витцелю 33, Мертенсу 35, основной массе 29-31... очень опытная сборная, местами даже возрастная.
В общем-то для большей части "последний шанс", как, наверное, и для Мартинеса, во главе этой команды.
Оборона не та, что была, полузащита еще ничего, в атаке вся надежда на Лукаку. Ну и на Кевина, да и на Тибо в воротах.
Почему-то не вижу Ванакена, а он в заявке.
За 4 года состав почти не поменялся, но уже фамилии многих игроков звучат не так грозно как перед ЧМ-2018
Яну 35 лет, Тоби 33, Витцелю 33, Мертенсу 35, основной массе 29-31... очень опытная сборная, местами даже возрастная.
В общем-то для большей части "последний шанс", как, наверное, и для Мартинеса, во главе этой команды.
Оборона не та, что была, полузащита еще ничего, в атаке вся надежда на Лукаку. Ну и на Кевина, да и на Тибо в воротах.
Почему-то не вижу Ванакена, а он в заявке.