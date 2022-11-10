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Камерунец с российским гражданством вызван в сборную Камеруна на ЧМ-2022

вчера, 10:22

Объявлен состав сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре. Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство вошёл в состав национальной команды.

Ондуа родился в Камеруне, а в Россию переехал в девятилетнем возрасте. Его отец камерунец, а мама — русская. Футболист воспитывался в школе московского «Локомотива». Позже выступал за молодёжную команду ЦСКА. На взрослом уровне в России Ондуа играл за махачкалинский «Анжи».

Гаэль Ондуа — единственный футболист с российским паспортом, попавший на чемпионат мира 2022 года.

Камерунец с российским гражданством вызван в сборную Камеруна на ЧМ-2022

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 15:32
Наш пацан сразу видно, будем поддерживать
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:11
Кроме Онана кто-то ещё есть там из известных?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:10, ред.
Огорчили так, русские убегают ХО.
rhskmz
rhskmz
вчера в 14:02
Везде наши !
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:07, ред.
Теперь, помимо Сербии, мы будем обязаны болеть и за "русский" Камерун, как в 1990-м!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:43
Поддержим Камерун
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:42
Русские всегда находят способ , как выйти из затруднительного положения и огорчить врага своего...)
memphis
memphis
вчера в 11:00
Наши нашли способ поехать! Новость топ! Горжусь!
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 10:52
Это разве не сборная Франции?!
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:50
Скорее российский по гражданству...камерунец же)...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:35
Успехи российского футбола будут прирастать Африкой.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:33
Значит за неимением лучшего будем болеть за Камерун.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:31
Ну хоть так мы попали на ЧМ...;)))))
протон
протон
вчера в 10:23
Единственный русский на ЧМ, удачи ему
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