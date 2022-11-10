Камерунец с российским гражданством вызван в сборную Камеруна на ЧМ-2022

Объявлен состав сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре. Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство вошёл в состав национальной команды.
Ондуа родился в Камеруне, а в Россию переехал в девятилетнем возрасте. Его отец камерунец, а мама — русская. Футболист воспитывался в школе московского «Локомотива». Позже выступал за молодёжную команду ЦСКА. На взрослом уровне в России Ондуа играл за махачкалинский «Анжи».
Гаэль Ондуа — единственный футболист с российским паспортом, попавший на чемпионат мира 2022 года.