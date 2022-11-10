Камерунец с российским гражданством вызван в сборную Камеруна на ЧМ-2022

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вчера, 10:22

Объявлен состав сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре. Полузащитник «Ганновера» , имеющий российское гражданство вошёл в состав национальной команды.

Ондуа родился в Камеруне, а в Россию переехал в девятилетнем возрасте. Его отец камерунец, а мама — русская. Футболист воспитывался в школе московского «Локомотива». Позже выступал за молодёжную команду ЦСКА . На взрослом уровне в России Ондуа играл за махачкалинский «Анжи».

Гаэль Ондуа — единственный футболист с российским паспортом, попавший на чемпионат мира 2022 года.