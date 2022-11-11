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Агент Чистякова: «У нас был разговор с Медведевым»

вчера, 06:33

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о ситуации с отстранением футболиста.

У нас был разговор с Медведевым уже после того, как Дима начал тренироваться. Александр Иванович ответил журналистам, что его неправильно поняли. Дословно он нам так не говорил, но посыл был такой. Еще до того как Дима начал тренироваться, Медведев говорил: «Все нормально, никто тебя никуда не убирал». Для меня самое главное, что Дима тренируется, к нему нет никаких претензий. Те, кто эту кашу заварили, извинились перед ним.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 19:37
Когда это журналисты замазывали тему? Наоборот, всегда только подливают воды и дров подбрасывают. В ход идёт всё: слухи, сплетни, выдумки, утки... и все от одного никому неведомого источника, близкого к окружению героя темы.
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:30
Неправда, первым Чистякова поддержал Миша Кержаков.
pomor45
pomor45 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 19:28
Без шума и пыли.
Готлиб
Готлиб ответ a82gbywhb8e6 (раскрыть)
вчера в 16:10
Задумался на поле о девчонках и ночных клубах ... и не заметил соперника.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:37, ред.
Вызвал к себе на ковёр всех этих Медведевых, Семаков и Орловых шеф и сказал, чтобы они отстали от парня. Приказ надо выполнять, вот и пошли на попятную, напридумав сказок и отмазок.
Но больше всего я рад за некоторых футболистов "Зенита" из-за границы, которые во всеуслышание поддержали Чистякова, не побоявшись грозных окриков в свой адрес со стороны начальства. Да их, окриков, и не последовало бы.
А вот российские футболисты команды не выразили ни слова поддержки в адрес своего коллеги, спрятавшись в кустах.
Palex
Palex ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:03
Гена уже изинился, официально. Что касается ошибки Чистякова, то за такие дела, при Лобановском, Бескове или Морозове, он в лучшем случае,сразу бы в дубль отправился и это ещё, легко бы отделался.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:06
Уже можно было бы как-то замазать эту тему и не вспоминать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:33
Заклевали парня с помощью старого маразматика гены.
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:08
Медведев эту кашу и заварил, но он ни перед кем не извинялся, а лишь отмазался, что его не так поняли.
adekvat
adekvat
вчера в 07:58
Кашу заварили это точно. Дало выпускать в старте на следующий матч.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 07:01
Ой, да ладно вам. Да топы часто ошибаются. Этот тем более может.
a82gbywhb8e6
a82gbywhb8e6
вчера в 06:41
Выхватил походу люлей лазурный косячник по самое не балуйся от шефа
Гость
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