Агент Чистякова: «У нас был разговор с Медведевым»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о ситуации с отстранением футболиста.
У нас был разговор с Медведевым уже после того, как Дима начал тренироваться. Александр Иванович ответил журналистам, что его неправильно поняли. Дословно он нам так не говорил, но посыл был такой. Еще до того как Дима начал тренироваться, Медведев говорил: «Все нормально, никто тебя никуда не убирал». Для меня самое главное, что Дима тренируется, к нему нет никаких претензий. Те, кто эту кашу заварили, извинились перед ним.
Но больше всего я рад за некоторых футболистов "Зенита" из-за границы, которые во всеуслышание поддержали Чистякова, не побоявшись грозных окриков в свой адрес со стороны начальства. Да их, окриков, и не последовало бы.
А вот российские футболисты команды не выразили ни слова поддержки в адрес своего коллеги, спрятавшись в кустах.
Но больше всего я рад за некоторых футболистов "Зенита" из-за границы, которые во всеуслышание поддержали Чистякова, не побоявшись грозных окриков в свой адрес со стороны начальства. Да их, окриков, и не последовало бы.
А вот российские футболисты команды не выразили ни слова поддержки в адрес своего коллеги, спрятавшись в кустах.