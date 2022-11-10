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Канчельскис: «Не удивлюсь, если увижу Дзюбу в ЦСКА»

вчера, 21:55

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в ЦСКА.

Не удивлюсь, если увижу Дзюбу в ЦСКА. Он всё ещё соответствует уровню РПЛ. Артём может заиграть в любой команде России, я убеждён в этом. Дзюба — лучший нападающий России на данный момент. И никто не может этого оспорить, он ведь бомбардир — забил больше всех голов в РПЛ. Дзюба, Кокорин, а потом уже все остальные.

Я думаю, что Артём всё ещё хочет играть в футбол и забивать голы. Деньги для него не стоят на первом месте, он всё ещё является топ-бомбардиром.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:54, ред.
Андрей малость застрял в прошлом ... совсем чуть-чуть !
YVG
YVG
сегодня в 00:24
Лишь чем-то удивиться, чтобы не забыли.
Izmar
Izmar
вчера в 22:43
Заболотный в цска заскучал, будет подмога.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:40
А уж как МЫ рады будем!)
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 22:19
Лучший нападающий должен доказывать это на поле. А Дзюба где?
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:08
И чалова забыл
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:03
Дзюба — лучший нападающий России на данный момент. И никто не может этого оспорить,
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1335216/kanchelskis-andrey-cska 10.11.2022
Надо же такую глупость сказать, тем более на данный момент. На данный момент Соболев, Комличенко, Сычевой - каждый из них на три головы сильнее Дзубы. Какой он нападающий мы видели по играм в Турции, особенно когда он на лавке сидел. Хоть бы не позорился Андрей.
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