Канчельскис: «Не удивлюсь, если увижу Дзюбу в ЦСКА»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» в ЦСКА .

Не удивлюсь, если увижу Дзюбу в ЦСКА . Он всё ещё соответствует уровню РПЛ . Артём может заиграть в любой команде России, я убеждён в этом. Дзюба — лучший нападающий России на данный момент. И никто не может этого оспорить, он ведь бомбардир — забил больше всех голов в РПЛ . Дзюба, Кокорин, а потом уже все остальные.

Я думаю, что Артём всё ещё хочет играть в футбол и забивать голы. Деньги для него не стоят на первом месте, он всё ещё является топ-бомбардиром.