Канчельскис: «Не удивлюсь, если увижу Дзюбу в ЦСКА»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в ЦСКА.
Не удивлюсь, если увижу Дзюбу в ЦСКА. Он всё ещё соответствует уровню РПЛ. Артём может заиграть в любой команде России, я убеждён в этом. Дзюба — лучший нападающий России на данный момент. И никто не может этого оспорить, он ведь бомбардир — забил больше всех голов в РПЛ. Дзюба, Кокорин, а потом уже все остальные.
Я думаю, что Артём всё ещё хочет играть в футбол и забивать голы. Деньги для него не стоят на первом месте, он всё ещё является топ-бомбардиром.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1335216/kanchelskis-andrey-cska 10.11.2022
Надо же такую глупость сказать, тем более на данный момент. На данный момент Соболев, Комличенко, Сычевой - каждый из них на три головы сильнее Дзубы. Какой он нападающий мы видели по играм в Турции, особенно когда он на лавке сидел. Хоть бы не позорился Андрей.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1335216/kanchelskis-andrey-cska 10.11.2022
Надо же такую глупость сказать, тем более на данный момент. На данный момент Соболев, Комличенко, Сычевой - каждый из них на три головы сильнее Дзубы. Какой он нападающий мы видели по играм в Турции, особенно когда он на лавке сидел. Хоть бы не позорился Андрей.