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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ разгромил «Осер»

вчера, 16:53
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб ОсерОсерМатч завершен

ПСЖ крупно обыграл «Осер» в матче 15-го тура Лиги 1 (5:0).

Килиан Мбаппе открыл счет на 11-й минуте, Карлос Солер на 51-й удвоил преимущество команды, третий гол забил Ашраф Хакими на 57-й минуте. Ренату Санчеш на 81-й увеличил преимущество парижан, а окончательный счет установил Уго Экитике на 84-й.

ПСЖ лидирует в таблице чемпионата Франции (41 пункт), «Осер» идет на 15-м месте (13 баллов).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:49
Я думаю даже комментарий тут излишний .
53r3mzrv3fsr
53r3mzrv3fsr
вчера в 17:20
А в ЛЧ грандиозный осер ждёт самого ПСЖ
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:08, ред.
Почему скрыт мой коммент?
Кого я оскорбил?
Я лишь спросил: "если я буду ныть, то мне будут ли за это поощрения".
А ныть это для многих выгодно по жизни и они так живут.

Так почему скрыли мой коммент, только конкретно!
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