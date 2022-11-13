ПСЖ разгромил «Осер»

ПСЖ крупно обыграл «Осер» в матче 15-го тура Лиги 1 (5:0).
Килиан Мбаппе открыл счет на 11-й минуте, Карлос Солер на 51-й удвоил преимущество команды, третий гол забил Ашраф Хакими на 57-й минуте. Ренату Санчеш на 81-й увеличил преимущество парижан, а окончательный счет установил Уго Экитике на 84-й.
ПСЖ лидирует в таблице чемпионата Франции (41 пункт), «Осер» идет на 15-м месте (13 баллов).
Кого я оскорбил?
Я лишь спросил: "если я буду ныть, то мне будут ли за это поощрения".
А ныть это для многих выгодно по жизни и они так живут.
Так почему скрыли мой коммент, только конкретно!
Кого я оскорбил?
Я лишь спросил: "если я буду ныть, то мне будут ли за это поощрения".
А ныть это для многих выгодно по жизни и они так живут.
Так почему скрыли мой коммент, только конкретно!