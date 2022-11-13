ПСЖ разгромил «Осер»

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вчера, 16:53

ПСЖ крупно обыграл «Осер» в матче 15-го тура Лиги 1 (5:0).

Килиан Мбаппе открыл счет на 11-й минуте, Карлос Солер на 51-й удвоил преимущество команды, третий гол забил Ашраф Хакими на 57-й минуте. Ренату Санчеш на 81-й увеличил преимущество парижан, а окончательный счет установил Уго Экитике на 84-й.