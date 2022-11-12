«Ньюкасл» одержал победу над «Челси»

«Ньюкасл» обыграл «Челси» (1:0) в матче 16-го тура Английской Премьер-Лиги.
Единственный гол в игре на 67-й минуте забил полузащитник «Ньюкасла» Джозеф Уиллок.
«Ньюкасл» идёт на 3-м месте (30 очков), «Челси» занимает 8-е место (21 очко).
|Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
|Матч завершен
«Ньюкасл» обыграл «Челси» (1:0) в матче 16-го тура Английской Премьер-Лиги.
Единственный гол в игре на 67-й минуте забил полузащитник «Ньюкасла» Джозеф Уиллок.
«Ньюкасл» идёт на 3-м месте (30 очков), «Челси» занимает 8-е место (21 очко).
И эта игра не исключение. Травмы за травмами. Слабы короче.
Очень надеюсь на перерыв в АПЛ. Может восстановятся все травмированные, отдохнут кто ослаб. С другой стороны все здоровые лидеры поедут на ЧМ и будут играть. Там тоже жестких игр много будет. От травм никто не застрахован. У Поттера будет время подумать.
И у Боели тоже кстати.
И эта игра не исключение. Травмы за травмами. Слабы короче.
Очень надеюсь на перерыв в АПЛ. Может восстановятся все травмированные, отдохнут кто ослаб. С другой стороны все здоровые лидеры поедут на ЧМ и будут играть. Там тоже жестких игр много будет. От травм никто не застрахован. У Поттера будет время подумать.
И у Боели тоже кстати.
Но ему 18 лет. А в таком возрасте скорости хорошие показывают, но быстро устают. Ему еще 2-3 года и будет очень хороший футболист основы. Мне кажется Поттер его ставит из-за отсутствия альтернативы. Но подменяя друг друга вместе с Кукурельей могут протянуть этот сезон.
Нужно искать в своем резерве игроков для основы. Сколько своих воспитанников Челси продали, не сосчитать. Но самых лучших оставили себе. Вот только с Томори все таки ошиблись.
Но ему 18 лет. А в таком возрасте скорости хорошие показывают, но быстро устают. Ему еще 2-3 года и будет очень хороший футболист основы. Мне кажется Поттер его ставит из-за отсутствия альтернативы. Но подменяя друг друга вместе с Кукурельей могут протянуть этот сезон.
Нужно искать в своем резерве игроков для основы. Сколько своих воспитанников Челси продали, не сосчитать. Но самых лучших оставили себе. Вот только с Томори все таки ошиблись.