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«Ньюкасл» одержал победу над «Челси»

вчера, 22:29
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Ньюкасл» обыграл «Челси» (1:0) в матче 16-го тура Английской Премьер-Лиги.

Единственный гол в игре на 67-й минуте забил полузащитник «Ньюкасла» Джозеф Уиллок.

«Ньюкасл» идёт на 3-м месте (30 очков), «Челси» занимает 8-е место (21 очко).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Крылатый
Крылатый
сегодня в 13:16
Как же долго я этого ждал! Нарадоваться не могу глядя на такую игру сорок!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:00, ред.
Тяжелый поединок для обоих клубов, но для Ньюкасла вдвойне, так как игры против топ-команд сейчас будут экзаменом на прочность и подтверждение высоких амбиций. С этим экзаменом сороки справлиись.

После победы над Тоттенхэмом и Челси, есть осязаемые шансы на зону ЛЧ.
sir_Alex
sir_Alex ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 08:10
Оно и не переставало им быть)))
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 06:01
Да уж, давно настолько беззубым не видел любимый клуб. Поттер, как оказалось, далеко не волшебник, а всего лишь довольно средний тренеришка уровня Брайтона (не в обиду болельщикам Брайтона), по крайней мере здесь и сейчас такое складывается впечатление. Боюсь, что с такой игрой Челси может и в нижней части турнирной таблицы закончить этот сезон. Надеюсь после паузы на ЧМ что-то изменится...
rfbqnzfjcf82
rfbqnzfjcf82
сегодня в 05:08
Что-то совсем посыпались аристократы
Baggio R.
Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:56
Когда это "Челси" успеЛ стать ОНО?
SHEARER
SHEARER
сегодня в 01:29
Молодец Ньюкасл, на этом не надо останавливаться, а продолжать, стараться, брать очки, по максимуму, в каждом матче.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:47
Такое ощущение что Челси стало забывать, как вообще нужно играть в футбол ⚽️ . Печально это всё.
A.S.A
A.S.A ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:38
Желательно Арсенал)
112910415
112910415
вчера в 23:32
однако, сороки набирают понемногу ястребиную силу !
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:27
Надеюсь, что именно Арсенал или Ньюкасл Юнайтед станет чемпионом АПЛ!
drug01
drug01
вчера в 23:16
Сороки были сегодня на высоте!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:15, ред.
"Волшебному" предводителю аристократов осталось слиться БД в 1/8 ЛЧ, пролететь мимо кубковой зоны по итогам регулярного чемпионата, и программу-минимум он на сезон, считай, выполнил.
Что до Боэли..., то так наступить себе на яйца ... это ещё надо умудриться. Тут если до человека через голову не доходит..., дойдёт через кошелёк и прессу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:13
Челси уже совсем не алё!
azkan
azkan ответ Таганский (раскрыть)
вчера в 23:11
Мне тоже он понравился. Как будто глоток свежего воздуха у Челси)
Но ему 18 лет. А в таком возрасте скорости хорошие показывают, но быстро устают. Ему еще 2-3 года и будет очень хороший футболист основы. Мне кажется Поттер его ставит из-за отсутствия альтернативы. Но подменяя друг друга вместе с Кукурельей могут протянуть этот сезон.
Нужно искать в своем резерве игроков для основы. Сколько своих воспитанников Челси продали, не сосчитать. Но самых лучших оставили себе. Вот только с Томори все таки ошиблись.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 23:09
Этот матч наверное ,доказал всем скептикам ,увольнение Тухель ошибка ,команда в штопор свалилась .
Таганский
Таганский ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:04
Не удивлюсь непредсказуемости нового руководства клуба в отношении Поттера..
Как-то Тухель вспомнился..
azkan
azkan
вчера в 22:56
Не так и переживаю за это поражение. Ньюкасл не такая сильная команда, чтобы бороться за медали АПЛ. Просто Челси все больше и больше перестает играть.
И эта игра не исключение. Травмы за травмами. Слабы короче.
Очень надеюсь на перерыв в АПЛ. Может восстановятся все травмированные, отдохнут кто ослаб. С другой стороны все здоровые лидеры поедут на ЧМ и будут играть. Там тоже жестких игр много будет. От травм никто не застрахован. У Поттера будет время подумать.
И у Боели тоже кстати.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:49
Сороки в очередной раз показали отличную игру и вполне заслуженно победили. Борьба за чемпионство в этом сезоне идет куда интересней, Арсенал, сороки, шпоры и МС являются главными фаворитами на чемпионство прямо сейчас! Впереди месячный перерыв, который кому то пойдет на пользу, а кто то может сбиться с победного ритма. Челси нужно дать Поттеру время, думаю все наладится
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:48
Сороки приятно удивляют, с победой Ньюкасл
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 22:47
Надеюсь, Ньюкасл в январе станет ещё сильнее.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:46
Поттер силён 💪🏽😁
А так, картина печальная конечно. Улучшений в игре - ноль.
В последних 5 матчах: 4 поражения и 1 победа (и то над Загребом). Забито 3 гола (2 из них Загребу), а пропущено 9
Parma1972
Parma1972
вчера в 22:45
Ньюкасл заслуженно победил, так держать!!!
DXTK
DXTK
вчера в 22:41
ну вот и доказали какой из английских тренеров сегодня лучший - Хау обыграл Поттера. А многие говорили о гениальности Поттера, но похоже его гениальность так пока и осталась на уровне Брайтона, и Челси перенял все их фишки. Теперь Хау будут воспринимать в серьез, Ньюкасл перед перерывом остался в топ 3, достойно, при чем обыграли и Тоттенхэм и Челси за место в четверке и в матче за 6 очков с каждым по трешке сороки на брали, поздравлю их фанатов с прекрасной очередной победой.
Таганский
Таганский
вчера в 22:40
Даже и не знаю - пойдет ли на пользу Челси долгий перерыв на ЧМ, или не пойдет..
Пока все очень печально и хочется просто плеваться..
Позитивчик вижу в одном - пацанчик под №67 Льюис Холл, как по мне, отыграл достойно.. Пока не вижу причин не выпускать его в старте..
А в остальном, и писать-то особо про Челси и нечего..
Я ушел на перерыв..
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:38, ред.
С победой Ньюкасл Юнайтед и всех болельщиков!!! Вот это сороки дают в этом сезоне. Третье место после 16-ти туров, это вообще отлично, учитывая уровень состава команда. Очень рад за них. Саудовские владельцы Ньюкасла ещё не начали выкидывать деньги на ветер, в отличие от своих оппонентов из Манчестер Сити и французского ПСЖ. Но дают оооочень хорошие результаты в самой сильной и конкурентной Лиге мира. Интересно будет наблюдать за ними в Лиге Чемпионов УЕФА, если конечно они сумеют удержать место в топ-4 Английской Примьер Лиги. Если выйдут в ЛЧ, то по-любому будут усиления состава. Симпатизировала эта команда, когда ещё там играли Демба Ба, Сиссе и т.д. Успехов и больших побед сорокам в АПЛ!!!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:37
Ньюкасл силен, но это не отменяет того факта что Поттер вообще ничего не может показать. Или он тоже просил время, деньги и свой состав? Тогда зачем приходить когда сезон идет?
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:37
Ньюкасл уверенно занимает 3 место и это вполне заслуженно!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 22:35
Ньюкасл наступает на пятки лидерам АПЛ. Такое не может не радовать. Борьба в этом сезоне нешуточная будет
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:33
Ньюкасл рвет всех !
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