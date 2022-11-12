«Спартак» в гостях обыграл «Локомотив»

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вчера, 21:31

«Локомотив» проиграл «Спартаку» (1:2) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 21-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Спартака» Квинси Промес. На 28-й минуте полузащитник «красно-белых» Данил Пруцев удвоил преимущество своего клуба. На 87-й минуте нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отыграл один мяч.

«Спартак» идёт на 2-м месте (36 очков), «Локомотив» занимает 14-е место (13 очков).