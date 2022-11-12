«Спартак» в гостях обыграл «Локомотив»

«Локомотив» проиграл «Спартаку» (1:2) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 21-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Спартака» Квинси Промес. На 28-й минуте полузащитник «красно-белых» Данил Пруцев удвоил преимущество своего клуба. На 87-й минуте нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отыграл один мяч.
«Спартак» идёт на 2-м месте (36 очков), «Локомотив» занимает 14-е место (13 очков).
Одержали трудную победу и уходим на зимнюю паузу на втором месте. Отличный результат с учётом кадровых потерь и состава.
Матч получился зрелищным. Много моментов с обеих сторон. Спартак был лучше в 1-м тайме, могли делать счёт 4-0, но ушли на перерыв при счёте 2-0.
Второй тайм прошёл под диктовку Локо. Будь они точнее, счёт мог стать 2-2, но обошлось. Хочется поаплодировать Локо за второй тайм, молодцы, бились до последних минут. Должны преобразиться с приходом Галактионова, ибо Федоров временщик и так понятно.
Отмечу первый гол Пруцева в РПЛ, и он пришёлся на карьеру в Спартаке. Молодец Данил. Очень полезно сыграл сегодня - видимо, ему привычнее роль "восьмёрки", а не опорника. Надеюсь, Абаскаль это учтёт.
Ну и Промес. Забил очередной 14-й гол в сезоне. Сам заработал пенальти, сам его реализовал. Мог ещё забить. Молодец!
Одержали трудную победу и уходим на зимнюю паузу на втором месте. Отличный результат с учётом кадровых потерь и состава.
Матч получился зрелищным. Много моментов с обеих сторон. Спартак был лучше в 1-м тайме, могли делать счёт 4-0, но ушли на перерыв при счёте 2-0.
Второй тайм прошёл под диктовку Локо. Будь они точнее, счёт мог стать 2-2, но обошлось. Хочется поаплодировать Локо за второй тайм, молодцы, бились до последних минут. Должны преобразиться с приходом Галактионова, ибо Федоров временщик и так понятно.
Отмечу первый гол Пруцева в РПЛ, и он пришёлся на карьеру в Спартаке. Молодец Данил. Очень полезно сыграл сегодня - видимо, ему привычнее роль "восьмёрки", а не опорника. Надеюсь, Абаскаль это учтёт.
Ну и Промес. Забил очередной 14-й гол в сезоне. Сам заработал пенальти, сам его реализовал. Мог ещё забить. Молодец!
Очень неприятно смотреть как в концовке тянут время, но это часть футбола, к сожалению. С победой!!
Очень неприятно смотреть как в концовке тянут время, но это часть футбола, к сожалению. С победой!!