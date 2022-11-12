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«Спартак» в гостях обыграл «Локомотив»

вчера, 21:31
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«Локомотив» проиграл «Спартаку» (1:2) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 21-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Спартака» Квинси Промес. На 28-й минуте полузащитник «красно-белых» Данил Пруцев удвоил преимущество своего клуба. На 87-й минуте нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отыграл один мяч.

«Спартак» идёт на 2-м месте (36 очков), «Локомотив» занимает 14-е место (13 очков).

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 13:08
Если бы Спартак играл без тренера, то он был бы сейчас где-то рядом с Локо, а он рядом с Зенитом на 2-м месте!
Karkaz
Karkaz ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 13:00
Спартак тоже по сути без тренера играет. Абаскалю 33 года, какой с него готовый тренер, 100 матчей только в тренерской карьере.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:48
Звучит, как в общественном туалете).
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 10:42
Спартак с победой! Второй тайм у КБ под? стали счёт удерживать?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:57
Даже играя без тренера, Локо мог зацепить ничью. Состав у команды хороший, только нет тренера. Скорее бы Галактионов официально возглавил команду, тогда и пойдёт нормальная игра и очки.
Magmessi
Magmessi ответ РусБрянск (раскрыть)
сегодня в 00:49, ред.
Николсон, не игрок. Ну серьёзно , это не серьёзно)!! Других слов нет. И это не по последнему матчу.(((((
амурец
амурец
сегодня в 00:38
Да уж, Локомотив по ходу действительно развалили
бундер
бундер
сегодня в 00:31
Концовка валидольная, конечно. Квинси и Шамар могли заканчивать игру, но это же Спартак. Отвыкли мы как-то от этого в последнее время. Радует, что игра идет в атаку в каждом матче, Абаскаль молодец, приятно смотреть такую игру, но сегодня, наверное, поверили в победу и расслабились.
Очень неприятно смотреть как в концовке тянут время, но это часть футбола, к сожалению. С победой!!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 00:07, ред.
за локомотив становится тревожно, уже сейчас от спасительного 14го места, на котором расположился нн - 6 очков. в марте при возобновлении чемпионата локо в 18м туре играть в гостях в Ростове без дисквалифицированных Магкеева и Миранчука, с календарём красно - зелёным точно не повезло и в 19м туре они отправятся в гости в Грозный к ахмату, а в 20м принимают в Москве краснодар. 21м туре локомотив на выезде сыграет с прямым конкурентом в Нижнем Новгороде, а в 22м туре игра в Москве с зенитом...и не стоит думать болельщикам локо, что в переходных играх соперник не сможет создать им проблем, сейчас в фнл первая петёрка выглядит так : алания, балтика, енисей, рубин, арсенал ( тут похоже только более или менее в Калининград можно без особого напряга слетать подопечным Галактионова) новый тренер подведёт команду у марту совсем с другой физической формой, но если из Ростова и Грозного много очков увезти не получится вполне могут в ржд и запаниковать...p.s а вот к примеру как нашего чемпиона подводят к оптимальной форме и какой у зенита календарь из года в год: первый матч после зимней паузы игра дома с ручным нн, в 19м туре тоже на крестовском с химками...в 29м дома с сочи ( отмечать чемпионство) , а в 30м дома с факелом☺️ вот смог бы локомотив вылететь будь у него такой календарь? мелочей в футболе не бывает и разговоры про то, что всё равно каждый сыграет с каждым пустая болтовня
Аспект
Аспект
вчера в 23:26
Вот о чем и раньше уже приблизительно говорил: нет у нашего "Спартака" признака классной (естественно, с поправкой на реалии) команды - здорового инстинкта убийцы. Поэтому сейчас команда вызывает двойственные чувства: результат вроде есть, причем неплохой, а стабильной демонстрацией класса и близко не пахнет...
lotsman
lotsman
вчера в 23:10
Локомотив старался, но подвела реализация.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:09
Просто почитать зашёл..)))
Всем хорошего вечера...
makkie
makkie
вчера в 23:07
Всех с победой!

Одержали трудную победу и уходим на зимнюю паузу на втором месте. Отличный результат с учётом кадровых потерь и состава.
Матч получился зрелищным. Много моментов с обеих сторон. Спартак был лучше в 1-м тайме, могли делать счёт 4-0, но ушли на перерыв при счёте 2-0.
Второй тайм прошёл под диктовку Локо. Будь они точнее, счёт мог стать 2-2, но обошлось. Хочется поаплодировать Локо за второй тайм, молодцы, бились до последних минут. Должны преобразиться с приходом Галактионова, ибо Федоров временщик и так понятно.

Отмечу первый гол Пруцева в РПЛ, и он пришёлся на карьеру в Спартаке. Молодец Данил. Очень полезно сыграл сегодня - видимо, ему привычнее роль "восьмёрки", а не опорника. Надеюсь, Абаскаль это учтёт.

Ну и Промес. Забил очередной 14-й гол в сезоне. Сам заработал пенальти, сам его реализовал. Мог ещё забить. Молодец!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ РусБрянск (раскрыть)
вчера в 22:48
Да уж, тут согласен. Джикия один не воин
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:27
Концовка в нашем стиле, как же без этого. Всех КБ – с победой!
РусБрянск
РусБрянск ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:27
Защитник нужен нам точно
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 22:26, ред.
Всех красно белых с победой, столько моментов запороли что на 2 матча хватило бы, надеюсь после отпуска мы еще сильнее станем,чочень хочется верить что будут нормальные усиления в зимнее ТО. Что происходит Николсоном не понятно, как так один на один выходя не забить. Но главное мы уходим на перерыв на 2 месте, это радует.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 22:24
Соболь Ахмату бы всяко отгрузил
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:23
Дружище, скажи мне дураку, зачем нам трансферы? Честно, у меня даже мысли нет, что нам кто-то нужен.
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 22:22
Не спеши завтра будем смотреть,кто лежит,ты со своими игроками не путай
Capral
Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 22:17
Спасибо за пожелания победы над ЦСКА, но я бы не был столь категоричен. ЦСКА в любом состоянии- достойный и опасный противник. Что касается озлобленности после Ростова, то смею Вас уверить, ничего подобного не наблюдается. Есть только определенная огорченность и недосказанность от незаслуженного поражения, не более того. Но в любом случае, за пожелания спасибо! Будем стараться! Ну а Вас, и всех спартачей- с победой, нелегкой, но заслуженной!!!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 22:10
не могу понять как можно держать на скамейке Изидора и ставить в основе Раконьяца?😳
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:07
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    вчера в 22:03
    Там не было оффсайда,пас был от вратаря,который находился у себя в зоне!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    minai
    minai
    вчера в 22:03, ред.
    Я вот не пойму, почему Локо с такой игрой и с таким составом внизу таблицы. Может и правда наш чемп сильный и относительно ровный ?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:01
    С победой красно-белых. Локомотив, короче говоря, ничего нового...
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 22:00
    всех КБ с победой! первый тайм прошёл в одну калитку и Спартак должен был уйти на перерыв ведя более крупно чем в два мяча. сначала Николсон и Зиньковский проверили перекладину ворот локомотива, высокий темп матча футболисты локо в первом тайме не выдерживали, мяч ходил у красно - белых быстро как и перемещения футболистов на поле. как итог повели в два мяча и продолжили полностью контролировать ход матча ( не понравилось как Москалёв проглядел железную пенку на Промесе, все видели, что Худяков двумя руками срубил Антоху в своей штрафной. VAR быстро исправил ошибку судьи) во втором тайме было два отрезка, когда локомотив мог перевернуть всё с ног на голову, сначала ударно начали второй тайм игроки красно - зелёных и 10-15 минут Спартак в основном отбивался ( Николсон загубил выход один на один, но скорее всего был в офсайде) ну и в самом конце игры локо забил и подарил нам незабываемый валидол ( ну как без этого когда играет Спартак!!!) по игре понравился настрой футболистов, высокий темп матча, который задавали игроки Спартака. Хлусевич был хорош сегодня и что самое главное не ошибался в передачах, а реально обострял. Пруцев в первом тайме и Селихов своим спокойствием на протяжении всей игры ( Саша снял все вопросы по поиску нового вратаря в зимнее трансферное окно) уходим на зимнюю паузу вторыми в чемпионате, осталось две игры на кубок, надеюсь в Самаре решим все вопросы с первом местом в группе кубка и игра в Санкт - Петербурге против зенита будет больше для удовольствия болельщиков и надеюсь уже без турнирных задач...у нас уже три "новичка" добавятся в марте: Мартинс, Мозес и Бальде, нужно поискать усиление в трансферное окно на замену Мевле, со словенцем и поляком пора прощаться. всех ещё раз с победой, вперёд Спартак!!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 22:00
    Отличная игра обеих команд. Отличная по сюжету, по накалу, по интриге, по самоотдаче футболистов. Из той серии, что невозможно оторваться от просмотра. На отдельные погрешности ребят в индивидуальной и командной игре можно не обращать внимания. Они были, есть и будут.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:54
    Спасибо Локо за то что у них в нападении неровноноги, а то бы наказали, за расточительность Куинси.
    Куинси и Зиньковский были инородными.
    Зобнин остановился в прогрессе, не новость.
    Ошибкой было Шамара снимать, он был топ.
    Capral
    Capral ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 21:52
      Гость
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