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Хет-трик Сычевого помог «Оренбургу» разгромить «Краснодар»

вчера, 16:08
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург5 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Оренбург» разгромил «Краснодар» в матче 17-го тура РПЛ (5:1).

Владимир Сычевой вывел хозяев вперед уже на 2-й минуте. Лукас Вера удвоил преимущество команды на 22-й. На 29-й Сычевой оформил дубль, у гостей отличился Алексей Ионов на 43-й минуте. Джимми Марин на 51-й увеличил преимущество «Оренбурга», а на 59-й Сычевой оформил хет-трик.

«Оренбург» идет на 7-м месте, южане находятся на 8-й позиции. Оба коллектива имеют в своем активе по 25 очков.

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Все комментарии
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 22:16
Сафонова не ставить ворота после этого матча,это стресс,психически он сейчас слаб,поэтому надо беречь его,Оренбург с победой ,я чувствовал что выиграют,но с таким счетом это круто, молодцы
DaslerU
DaslerU
вчера в 21:11
Сочувствую тем, кто ставил на Краснодар. Нежданчики случаются, мечты не сбываются.
Константин Смирнов
Константин Смирнов
вчера в 20:32
Могли и больше забить, Оренбург удивляет, очень приятно удивляет
pomor45
pomor45
вчера в 19:45
Галицкий сидит с мокрым полотенцем на голове.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:43
Трудно представить себе рожу более противную.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:35
Вот это Оренбург стрельнул... Что происходит с Краснодаром?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:20
Достаточно посмотреть на турнирную таблицу и на положение в ней "Краснодара", чтобы понять, почему команда перестала играть. Призовых мест не видать, вылет и переходные игры не грозят, вот и делайте вывод.
Боюсь, что и во втором круге "Краснодар" и ему подобные по турнирному положению перестанут играть по той же причине.
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:06
В этом матче не понятно кто сильнее удивил Оренбург или Краснодар...
adekvat
adekvat
вчера в 18:39
В зимнее окно Сычевой окажется в Московской команде, я так думаю.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:33
Ничего себе,устроили разгром Краснодару!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:29
Вагнера Лава?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ SoloZone (раскрыть)
вчера в 18:22
к гадалке не ходи,фармище
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:22
Сафонова? ахаха
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:15
.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 17:52
Ну это формальность. Раз они не ценят чемпионат , то кубок им и подавно не надо
d1metras
d1metras
вчера в 17:52
Оренбург - ты ли это????
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:43
Я там особо не смотрел!!!!!!!!!!!!Думаю и сам Сычевой понимает,что такие хет-трики нужно просто забыть!!!!!!!!!!!!!!!
Ravshan878
Ravshan878 ответ 72kumrhtx86b (раскрыть)
вчера в 17:43
Родился маленький звёздочок.🌟
SoloZone
SoloZone
вчера в 17:42
И этот Оренбург пропустил 8 от Зенита? Интересненько...
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:42
Там вроде еще 2 матча на кубок и только потом отпуск!!!!!!!!!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:27
Рад, что наш российский парень в гонке бомбардиров обошёл негра да ещё и уголовника.
72kumrhtx86b
72kumrhtx86b
вчера в 17:23
Знатно расходился Сычара
ZIBO rock
ZIBO rock ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:21, ред.
Оренбург осенью почти все игры провел дома, отсюда и победы! Как только начнутся выездные мвтчи, Оренбург поплывет! В 8-и выездных мвтчах Оренбург набрал лишь 3 очка обыграв Нижний! А в кубке все выездные игры слили!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:15
Вовчик молодец, разыгрался не на шутку
lotsman
lotsman
вчера в 17:14
Не ожидал от Краснодара такой игры.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:05
Вот это отхватил Краснодар по щам в последнем матче чемпионата перед паузой. Наверное, в отпуск теперь пойдут в "превосходном" настроении! А вообще, по-моему, их тренер Сторожук конкретно поплыл.
протон
протон
вчера в 17:04
Слов нет! "Оренбург"-сенсация осени!
shlomo
shlomo
вчера в 16:58
Лучший матч в истории? Никогда еще "Оренбург" не забивал 5 голов в РПЛ и не одерживал таких крупных побед.

По качеству игры я бы назвал этот матч лучшим наряду с матчем против "Сочи". Могли забить и больше, хотя нельзя сказать, что все 90 минут играли ровно. Очень уж безалаберно играл "Краснодар" в обороне, раз за разом позволяя проходить одинаковым комбинациям по флангам. Особенно хорош был фланг Эктов-Марин. Сычевой показал отличную реализацию, хотя мог забить и 4. Но все это базируется на игре в центре поля Веры и Флорентина...
Capral
Capral ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 16:53, ред.
А тебе не показалось, что хет-трика не было? На мой взгляд, Сычевой не коснулся мяча, когда якобы забивал свой третий.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 16:51
Но здесь другое. Последний матч , отпуск перед носом и они на все просто положили...
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