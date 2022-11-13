Хет-трик Сычевого помог «Оренбургу» разгромить «Краснодар»

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вчера, 16:08

«Оренбург» разгромил «Краснодар» в матче 17-го тура РПЛ (5:1).

Владимир Сычевой вывел хозяев вперед уже на 2-й минуте. Лукас Вера удвоил преимущество команды на 22-й. На 29-й Сычевой оформил дубль, у гостей отличился Алексей Ионов на 43-й минуте. Джимми Марин на 51-й увеличил преимущество «Оренбурга», а на 59-й Сычевой оформил хет-трик.

«Оренбург» идет на 7-м месте, южане находятся на 8-й позиции. Оба коллектива имеют в своем активе по 25 очков.