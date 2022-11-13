Хет-трик Сычевого помог «Оренбургу» разгромить «Краснодар»

«Оренбург» разгромил «Краснодар» в матче 17-го тура РПЛ (5:1).
Владимир Сычевой вывел хозяев вперед уже на 2-й минуте. Лукас Вера удвоил преимущество команды на 22-й. На 29-й Сычевой оформил дубль, у гостей отличился Алексей Ионов на 43-й минуте. Джимми Марин на 51-й увеличил преимущество «Оренбурга», а на 59-й Сычевой оформил хет-трик.
«Оренбург» идет на 7-м месте, южане находятся на 8-й позиции. Оба коллектива имеют в своем активе по 25 очков.
А вон того парня ко мне пожалуйста...поговорить надо...
А вон того парня ко мне пожалуйста...поговорить надо...
По качеству игры я бы назвал этот матч лучшим наряду с матчем против "Сочи". Могли забить и больше, хотя нельзя сказать, что все 90 минут играли ровно. Очень уж безалаберно играл "Краснодар" в обороне, раз за разом позволяя проходить одинаковым комбинациям по флангам. Особенно хорош был фланг Эктов-Марин. Сычевой показал отличную реализацию, хотя мог забить и 4. Но все это базируется на игре в центре поля Веры и Флорентина...
По качеству игры я бы назвал этот матч лучшим наряду с матчем против "Сочи". Могли забить и больше, хотя нельзя сказать, что все 90 минут играли ровно. Очень уж безалаберно играл "Краснодар" в обороне, раз за разом позволяя проходить одинаковым комбинациям по флангам. Особенно хорош был фланг Эктов-Марин. Сычевой показал отличную реализацию, хотя мог забить и 4. Но все это базируется на игре в центре поля Веры и Флорентина...