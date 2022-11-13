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Дубль Эдегора принёс «Арсеналу» победу над «Вулверхэмптоном»

сегодня, 00:40
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«Вулверхэмптон» проиграл «Арсеналу» (0:2) в матче 16-го тура Английской Премьер-Лиги.

Первый гол в игре на 55-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор. На 75-й минуте Эдегор оформил дубль.

«Арсенал» идёт на 1-м месте (37 очков), «Вулверхэмптон» занимает 20-е место (10 очков).

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Все комментарии
vova505
vova505
сегодня в 12:52
Круто!!!
Рад за арсенал!!
Молодец тренер!!! Молодцы игроки!!
112910415
112910415
сегодня в 12:01
долго, долго ждали болельщики Арсенала счастливых времён !
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:55
Матч очень понравился. Структурная игра в исполнении обеих команд. Вулверхэмптон (20 команда АПЛ) смотрелся интереснее, чем Боруссия, которая на 6 месте в Бундеслиге.

Думаю волки спасутся и не вылетят. В игре есть мысль, а это главное.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:02
Дожали....молодцы!
amfik
amfik
сегодня в 08:55
Просто огонь, а не сезон. В истории клуба ничего такого не помню, разве что сезон 2003/2004. Главное быстро набрать темп после Чемпионата мира, и чтобы без травм освного состава там. Радости полные штаны. Ждем продолжения
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:28
Эта победа Арсенала увеличила и без того большой интерес к чемпионату Англии! После перерыва нас ждёт увлекательная борьба и множество интриг ( погоня за Арсеналом, удержаться ли так высоко Ньюкасл, а может ещё какой то клуб "выстрелит")!
jn92bvps9e3r
jn92bvps9e3r
сегодня в 07:20
Интересно, хватит ли у канониров такого запала до финиша
wstsc4rg7mmu
wstsc4rg7mmu
сегодня в 06:22
Все равно Арсеналу ничего не светит в АПЛ.
shlomo
shlomo
сегодня в 05:34
Выиграли на классе
adekvat
adekvat
сегодня в 05:10
Желаю Арсеналу наконец то выиграть АПЛ.
konst19
konst19
сегодня в 05:07
Такое бывает не часто но бывает. Топ 5 в этом году лихорадит у каждого своя причина. Последний раз это было когда Лестер взял чемпионство и кстати Арсенал мог у них его отобрать. Думаю что Канониры должны не упустить свой шанс в этом сезоне. Опять же все решится в очных встречах с топ 5.
ABir
ABir
сегодня в 05:04
Давненько не был Арсенал во главе таблицы
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
сегодня в 03:17
не болею но желаю удачи арсу и без травм и спадов,рад что арсенал вернулся в элиту
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 03:08
С победой Великие Канониры!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:38
А ведь еще совсем недавно болельщики готовы были Артету растерзать, а оно вона как вышло. Хватило у руководства терпения и результат пришел.
амурец
амурец
сегодня в 01:35
а Арсенал идёт то неплохо, вот хотелось что бы они выиграли АПЛ
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 01:23
Волки в полной попе!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:15
Арсенал не узнать,молодцы,с победой!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:43
канониры по ходу возьмут в этом сезоне титул АПЛ, стабильно идут
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:41, ред.
Ну что же КАНОНИРЫ, с очередной победой нас!!!

Сложный выдался матч, волки изначально вышли обороняться и в первом тайме у них это получалось отлично, а вот во втором после пропущенного гола волки стали играть более интересней. Понравился Поденсе, оживил игру Волков. У нас отметил бы Реймсдела, кстати, с очередным сухарем его!

Уходим на перерыв на первом месте с пяти очковым отрывом от второго места. Надеюсь, все сборники вернутся с ЧМ без травм.

Волкам удачи, надеюсь сохранят место в АПЛ!
Гость
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