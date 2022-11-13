Дубль Эдегора принёс «Арсеналу» победу над «Вулверхэмптоном»

«Вулверхэмптон» проиграл «Арсеналу» (0:2) в матче 16-го тура Английской Премьер-Лиги.
Первый гол в игре на 55-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор. На 75-й минуте Эдегор оформил дубль.
«Арсенал» идёт на 1-м месте (37 очков), «Вулверхэмптон» занимает 20-е место (10 очков).
Сложный выдался матч, волки изначально вышли обороняться и в первом тайме у них это получалось отлично, а вот во втором после пропущенного гола волки стали играть более интересней. Понравился Поденсе, оживил игру Волков. У нас отметил бы Реймсдела, кстати, с очередным сухарем его!
Уходим на перерыв на первом месте с пяти очковым отрывом от второго места. Надеюсь, все сборники вернутся с ЧМ без травм.
Волкам удачи, надеюсь сохранят место в АПЛ!
Сложный выдался матч, волки изначально вышли обороняться и в первом тайме у них это получалось отлично, а вот во втором после пропущенного гола волки стали играть более интересней. Понравился Поденсе, оживил игру Волков. У нас отметил бы Реймсдела, кстати, с очередным сухарем его!
Уходим на перерыв на первом месте с пяти очковым отрывом от второго места. Надеюсь, все сборники вернутся с ЧМ без травм.
Волкам удачи, надеюсь сохранят место в АПЛ!