Дубль Эдегора принёс «Арсеналу» победу над «Вулверхэмптоном»

Сербия, Уругвай или Сенегал. Угадайте, кто станет открытием чемпионата мира Кто заберется дальше всех из «простых смертных»?

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