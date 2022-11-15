«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вступили в борьбу за Молейро

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вчера, 09:28

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендуют на форварда «Лас-Пальмаса» , пишет Mundo Deportivo.

В контракте 19-летнего нападающего фигурирует пункт отступных в размере 30 миллионов евро. К Молейро также проявляет интерес «Барселона».