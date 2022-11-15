«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вступили в борьбу за Молейро

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендуют на форварда «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро, пишет Mundo Deportivo.
В контракте 19-летнего нападающего фигурирует пункт отступных в размере 30 миллионов евро. К Молейро также проявляет интерес «Барселона».
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендуют на форварда «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро, пишет Mundo Deportivo.
В контракте 19-летнего нападающего фигурирует пункт отступных в размере 30 миллионов евро. К Молейро также проявляет интерес «Барселона».
Отступные: 30 млн.
Неплохо...
И везде он полузащитник, а на Соккере форвард...
Отступные: 30 млн.
Неплохо...
И везде он полузащитник, а на Соккере форвард...