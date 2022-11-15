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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вступили в борьбу за Молейро

вчера, 09:28

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендуют на форварда «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро, пишет Mundo Deportivo.

В контракте 19-летнего нападающего фигурирует пункт отступных в размере 30 миллионов евро. К Молейро также проявляет интерес «Барселона».

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Все комментарии
yf4289vj8vgz
yf4289vj8vgz
вчера в 09:54
Любая юная голова может закружиться, когда тобой интересуются Ливер, МС и Барса
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:40
Для меня абсолютно неизвестный футболист, ни чем себя еще не проявил, а тут уже Ман. Сити, Ливерпуль и Барселона. Значит рассмотрели в нем что-то.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 09:39
Трансфермаркт : 3 млн.
Отступные: 30 млн.
Неплохо...

И везде он полузащитник, а на Соккере форвард...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:36
Молодой перспективный нападающий всем нужен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:30
Это хорошо для нынешнего клуба игрока. Конкуренция даст хорошие деньги...
Гость
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