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Драме может уйти из «Лидса»

вчера, 05:14

Защитник «Лидса» Коди Драме может сменить клубную прописку в январе, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Дортмундская «Боруссия», «Байер», «Ньюкасл» и «Лилль» проявляют интерес к 20-летнему футболисту. Трансферная стоимость Драме оценивается в 3 млн евро.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Namuri (раскрыть)
вчера в 10:18
Дортмундская «Боруссия», «Байер», «Ньюкасл» и «Лилль» проявляют интерес.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 10:17
Это на трансфермаркете.
Так то его за 15-25 впарят.

Тут давеча была новость про парнишку из Лас-Пальмаса(19 лет), так там тоже 3 ляма на маркете, а отступные 30..
ДСА
ДСА
вчера в 07:15
Странно, что он так мало стоит.
Namuri
Namuri
вчера в 07:02
А, куда он может уйти? В Тоттенхэм?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 06:50
Не знаю, кто он такой. Но, судя по стоимости, игрок он не ахти.
Gahi
Gahi
вчера в 06:22
У каждого футболиста как и у Драме, есть своя Драма в карьере. Удачи
we9332rk4d8z
we9332rk4d8z
вчера в 05:44
Уход Драме может стать драмой для Лидса
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