Драме может уйти из «Лидса»

Защитник «Лидса» Коди Драме может сменить клубную прописку в январе, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
Дортмундская «Боруссия», «Байер», «Ньюкасл» и «Лилль» проявляют интерес к 20-летнему футболисту. Трансферная стоимость Драме оценивается в 3 млн евро.
Так то его за 15-25 впарят.
Тут давеча была новость про парнишку из Лас-Пальмаса(19 лет), так там тоже 3 ляма на маркете, а отступные 30..
Так то его за 15-25 впарят.
Тут давеча была новость про парнишку из Лас-Пальмаса(19 лет), так там тоже 3 ляма на маркете, а отступные 30..