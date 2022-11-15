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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

В ПСЖ исключили возможность трансфера Роналду

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Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 17:09
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 15:34, ред.
    Ещё как нужен. Рамос не конкурент для Меськи по забиванию голов. А Роналду прямой конкурент. Роналду и не нужно раздавать голевые, он сам забивает лучше всех. Да и по голевым он не сильно отстаёт от того же Меськи. В ЛЧ даже ещё опережает. А Меська, Иньеста, нынешний физрук барсы, симулянт бускест и т.д. вообще не были конкурентами для Озила, когда он играл в Ла Лиге.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 14:27
    Летнее ТО доказала, что нарцисс никому не нужен. Ни - ко - му!
    Месси с Рамосом прекрасно ужились, а Лео с ним куда чаще и жёстче рубился, чем с этим нарциссом.
    Факт в том, что и в команде Месси португалец будет на банке сидеть, ибо он не умеет раздавать шикардосные голевые.
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 12:22
    Самое время начать Геше пить... А ну давай-давай наяривай... Хе-хе..
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 09:33
    Роналду 5 ЛЧ-ПСЖ-Моська-МС-4 на троих)))))))
    Elliada
    Elliada
    вчера в 08:01
    Естественно он им не нужен. Балласт топит команды. ПСЖ не хочет повторить путь Ювентуса и превратиться из вечного чемпиона в середняка.
    Adrian von Ziegler
    Adrian von Ziegler
    вчера в 07:15
    Он будет играть за Челси.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 06:55
    Можно было легко угадать, что это были вбросы от СМИ. Аргентинская истеричка в ПСЖ ни за что не захочет допустить этого трансфера. Он своих друзей (Мбаппе, Неймара, Верратти и т.д.) тоже подключит, чтоб не допустить этот трансфер. Ибо меська уйдёт в тень!
    112910415
    112910415
    вчера в 06:53
    такая соломинка сломает спину верблюду ! )
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 06:11
    делаем ставки насколько Боели псих чтоб еще и Роналду подписывать после стольких дел
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 06:05
    Надо быть наглухо упоротыми на голову, чтобы додуматься подписать Роналду. Скорее всего, ни один европейский клуб его уже не подпишет после МЮ. У КР остаётся только 3 варианта - в ОАЭ к шейхам, в МЛС (во что уже тоже слабо верится) ну или всё - бутсы на гвоздь после ЧМ, так позорненько завершив свою славную клубную карьеру.
    ke48yp2fekt5
    ke48yp2fekt5
    вчера в 05:51
    Видать их маленький капризный диктатор Киля Мбаппе идею не одобрил
    Lewa2708
    Lewa2708
    вчера в 05:43
    Я считаю, сложилась бы красивая история, если бы Мбаппе перешёл в Реал ещё в прошлом году, ЛЧ бы уже взял, а Роналду воссоединился бы с Месси
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 05:22
    После таких истерик он даже ПСЖ не нужен.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 04:40
    Ещё один паук в банке заезд не нужен.
    Гость
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