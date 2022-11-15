В ПСЖ исключили возможность трансфера Роналду

Руководство ПСЖ не собирается подписывать форварда МЮ Криштиану Роналду в январе.
Утверждается, что у парижан иные трансферные цели. Напомним, что «красные дьяволы» рассматривают вариант разрыва контракта с 37-летним португальцем.
Руководство ПСЖ не собирается подписывать форварда МЮ Криштиану Роналду в январе.
Утверждается, что у парижан иные трансферные цели. Напомним, что «красные дьяволы» рассматривают вариант разрыва контракта с 37-летним португальцем.
Озил тут при чём? Когда он был в Ла Лиге, как и Реал, они не были конкурентами Гвардиоловской машине.
Хави, Иньеста, Бускетс застолбили за собой центр в сборной, они сотворили историю, за ними два евро и кубок мира. Озила с ними будет сравнивать только школьник.
Озил тут при чём? Когда он был в Ла Лиге, как и Реал, они не были конкурентами Гвардиоловской машине.
Хави, Иньеста, Бускетс застолбили за собой центр в сборной, они сотворили историю, за ними два евро и кубок мира. Озила с ними будет сравнивать только школьник.
Месси с Рамосом прекрасно ужились, а Лео с ним куда чаще и жёстче рубился, чем с этим нарциссом.
Факт в том, что и в команде Месси португалец будет на банке сидеть, ибо он не умеет раздавать шикардосные голевые.
Месси с Рамосом прекрасно ужились, а Лео с ним куда чаще и жёстче рубился, чем с этим нарциссом.
Факт в том, что и в команде Месси португалец будет на банке сидеть, ибо он не умеет раздавать шикардосные голевые.