Губерниев: «Может, увидим Слуцкого в РПЛ в роли агронома»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уходе Леонида Слуцкого из «Рубина».
Странное решение, что Слуцкий сам ушел. Из клуба ему нужно было уходить давно. Очень странное решение — команда идет на пятом месте. Если ты мужик, доделай работу до конца, невзирая на критику. Когда все валилось, руководство и главный тренер друг другу доверяли, а сейчас взять и уйти — это что такое? Все поступки Слуцкого очень странные.
Увидим ли мы Слуцкого в РПЛ? Не исключено. Может, в роли агронома его увидим. Полю в Сочи нужно помогать.
Хороший или плохой тренер Слуцкий ,мнения на сей счёт различные, но то что он человек искренний это видно! В таких случаях обычно поддерживают а не злорадствуют как Димон!
Хороший или плохой тренер Слуцкий ,мнения на сей счёт различные, но то что он человек искренний это видно! В таких случаях обычно поддерживают а не злорадствуют как Димон!