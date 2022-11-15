Губерниев: «Может, увидим Слуцкого в РПЛ в роли агронома»

Известный комментатор высказался об уходе из «Рубина».

Странное решение, что Слуцкий сам ушел. Из клуба ему нужно было уходить давно. Очень странное решение — команда идет на пятом месте. Если ты мужик, доделай работу до конца, невзирая на критику. Когда все валилось, руководство и главный тренер друг другу доверяли, а сейчас взять и уйти — это что такое? Все поступки Слуцкого очень странные.