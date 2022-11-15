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Губерниев: «Может, увидим Слуцкого в РПЛ в роли агронома»

вчера, 12:26

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уходе Леонида Слуцкого из «Рубина».

Странное решение, что Слуцкий сам ушел. Из клуба ему нужно было уходить давно. Очень странное решение — команда идет на пятом месте. Если ты мужик, доделай работу до конца, невзирая на критику. Когда все валилось, руководство и главный тренер друг другу доверяли, а сейчас взять и уйти — это что такое? Все поступки Слуцкого очень странные.

Увидим ли мы Слуцкого в РПЛ? Не исключено. Может, в роли агронома его увидим. Полю в Сочи нужно помогать.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
вчера в 22:01
Шлангом ! )
Брулин
Брулин
вчера в 18:15
Дима с детства гребец. Теперь на МатчТВ бабло загребает
bashnat013
bashnat013
вчера в 15:56
Кто ты или что ты чтоб вообще говорить о Слуцком
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:41
Бойкот и неуважение Губерниеву на всех телеканалах страны, была б моя воля...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:02
В футболе "ни в зуб ногой", а всё туда же. Сам будет у Слуцкого звеньевым по поливу полей работать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:20, ред.
Губа любит "пнуть" человека которому в данный момент тяжело ну и лишний раз заодно напомнить о себе! Я так понимаю Лёне очень тяжело далось это решение! Он остался с командой когда она вылетела ,уверен что прилагал максимум усилий что бы вернуться в премьер-лигу! Не срослось и мы до конца не узнаем истинную причину ухода ( формулировка по собственному желанию настолько размыта и обтекаемая, что пишется в большинстве случаев для удобства сторон, что бы не вызывать ненужные кривотолки)!
Хороший или плохой тренер Слуцкий ,мнения на сей счёт различные, но то что он человек искренний это видно! В таких случаях обычно поддерживают а не злорадствуют как Димон!
y8dwpqy3h7be
y8dwpqy3h7be
вчера в 13:18
А вот губошлёпа в роли нормального человека мы не увидим никогда. Какая же всё-таки мерзота!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:13
Как же легко забывается все хорошее, что сделал человек, когда у него что-то идет не так. И, как же легко судить человека, когда ничего подобного ты не делал и вряд ли уже сделаешь, да и вообще - ни бельмеса в этом не смыслишь. Рот бы заклеить Губерниеву.
a9mzy6cpd5r8
a9mzy6cpd5r8
вчера в 13:13
Губан везде как муха на 62е тут как тут
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:05
такой противный и главное ничего из себя не представляет а всех критикует почему его всё ещё допускают к ТВ почему бы тебе Губер не пойти да повоевать биатлон винтовка значит стрелять умеешь или только по воробьям
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:33
Роль самого Губерниева далека от главной, так, мелькает в эпизодах.
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