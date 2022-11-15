Кавазашвили: «Слуцкому нужно было уходить из „Рубина“ после вылета из РПЛ»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».
Думаю, Слуцкий затянул с решением. Ему нужно было сразу после выхода из РПЛ уходить. Но он очень порядочный и принципиальный человек, хотел доказать, что может вернуть команду назад. Но по каким-то определённым причинам он понял, что у него это не получится, поэтому он теперь ищет другую работу. Он может посвятить свои знания, опыт и принципиальность – успешному делу, нашему величию футбола.
Могут ли у него после этой ситуации возникнуть проблемы с поиском нового клуба? Нет, проблем никаких не может быть. Ни один тренер не застрахован от неудачи, но обычно ищут причину. Причину нужно искать внутри футбольного клуба. Мы с вами – журналисты и непрофессионалы, которые находятся вдалеке от него, никогда не сможем определить точную причину такого состояния команды и лично господина Слуцкого.
Надеюсь у Леонида Слуцкого всё получится в его следующем клубе, сейчас возможно просто надо взять небольшую паузу, обдумать свои ошибки, разобраться в себе. И я уверен что как тренер он ещё свои лучшие достижения покажет на футбольном поле.
Надеюсь у Леонида Слуцкого всё получится в его следующем клубе, сейчас возможно просто надо взять небольшую паузу, обдумать свои ошибки, разобраться в себе. И я уверен что как тренер он ещё свои лучшие достижения покажет на футбольном поле.