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Кавазашвили: «Слуцкому нужно было уходить из „Рубина“ после вылета из РПЛ»

вчера, 12:03

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».

Думаю, Слуцкий затянул с решением. Ему нужно было сразу после выхода из РПЛ уходить. Но он очень порядочный и принципиальный человек, хотел доказать, что может вернуть команду назад. Но по каким-то определённым причинам он понял, что у него это не получится, поэтому он теперь ищет другую работу. Он может посвятить свои знания, опыт и принципиальность – успешному делу, нашему величию футбола.

Могут ли у него после этой ситуации возникнуть проблемы с поиском нового клуба? Нет, проблем никаких не может быть. Ни один тренер не застрахован от неудачи, но обычно ищут причину. Причину нужно искать внутри футбольного клуба. Мы с вами – журналисты и непрофессионалы, которые находятся вдалеке от него, никогда не сможем определить точную причину такого состояния команды и лично господина Слуцкого.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:38
Причина ухода, по моему ясна. Леонид очень эмоциональный по натуре .. Вскипел после удаления с Енисеем, принял на нервном взводе, не совсем верное решение Зря, он точно вывел бы Рубин , ФНЛ сложная лига , но все равно состав Рубина огонь для таких задач . Было бы здорово , если тренер вылетел , потом вернулся и ещё бы шороха навести постарался

Надеюсь у Леонида Слуцкого всё получится в его следующем клубе, сейчас возможно просто надо взять небольшую паузу, обдумать свои ошибки, разобраться в себе. И я уверен что как тренер он ещё свои лучшие достижения покажет на футбольном поле.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:06
ещё один советчик без ваших обойдутся что когда и в какое время
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:26, ред.
Наверно стоит согласиться с Кавазашвили, что уходить Слуцкому нужно было сразу после вылета из РПЛ. А сейчас уход выглядит не то, что бы странным, но не совсем понятным. Сыграно половина сезона и Рубин выглядит в турнире вполне прилично - входит в группу команд, борющихся за путевки в РПЛ. От первого места четыре очка - это вообще не расстояние. Провальных матчей у команды не было, плотность в верхней части турнирной таблицы довольно высокая - вся борьба впереди. Не думаю, что кто-то надеялся, что в компании с такими командами как Алания, Арсенал, да и с теми же Балтикой и Енисеем, Рубин будет на голову выше соперников и к середине сезона сможет сделать отрыв. Понятно было с самого начала, что борьба в первой лиге будет нешуточная и легкой прогулки ни у кого не получится. В этой ситуации Рубин смотрится вполне достойно - и по игре, и по месту в таблице. Значит проблемы в чем-то другом, внутри команды, и Кавазашвили прав, что не все знаем. Что ж, понаблюдаем, что будет дальше, а Слуцкому, в любом случае, удачи в дальнейшей работе - думаю, что он на долго не потеряется из виду.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:25
У него хорошо получалось только с ЦСКА, не надо было ему уходить!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:22
Профессионально отправил в ФНЛ, и ещё и сбежал на полпути...
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