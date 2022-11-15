Тренер Таджикистана: «Матч с Россией — игра жизни для каждого в сборной»

Главный тренер сборной Таджикистана поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной России.

Для каждого в сборной Таджикистана это будет матч жизни. Никогда наша команда не играла с таким сильным соперником, как Россия — топ‑сборной даже по европейским меркам. Да, это товарищеская игра двух команд, между которыми очень большое расстояние. Но каждый футболист в нашей команде постарается показать на поле все самое лучшее, на что он способен. Уверен, стадион будет забит до отказа, и ребята будут играть за каждого болельщика, сидящего на трибуне. При этом для меня, как для главного тренера, ближайший матч — это лишь очередной шаг подготовки к Кубку Азии.