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Тренер Таджикистана: «Матч с Россией — игра жизни для каждого в сборной»

вчера, 09:40
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 18:00 Не начался

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной России.

Для каждого в сборной Таджикистана это будет матч жизни. Никогда наша команда не играла с таким сильным соперником, как Россия — топ‑сборной даже по европейским меркам. Да, это товарищеская игра двух команд, между которыми очень большое расстояние. Но каждый футболист в нашей команде постарается показать на поле все самое лучшее, на что он способен. Уверен, стадион будет забит до отказа, и ребята будут играть за каждого болельщика, сидящего на трибуне. При этом для меня, как для главного тренера, ближайший матч — это лишь очередной шаг подготовки к Кубку Азии.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:12
Товарищеский матч и игра всей жизни? Не верю))) Звучит,как реклама
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:01
Даже не то чтоб обычная, а вынужденная товарищеская игра, которой скорее всего не было бы, если не всем известные события
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 10:09
Вообще-то Таджикистан выиграли кубок короля, а здесь лишь товарняк
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:43
Для тренера этот матч - лишь этап подготовки команды, а для футболистов - игра всей жизни? Странно как-то.
Гость
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