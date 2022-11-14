Роналду: «Тотальная и абсолютная сосредоточенность на работе сборной»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил в соцсети о том, что сосредоточен на подготовке к чемпионату мира в Катаре.
Тотальная и абсолютная сосредоточенность на работе национальной сборной. Единая группа, собравшаяся для достижения единой цели: осуществить мечту всех португальцев!
Португальцы на турнире сыграют в группе H, где встретятся с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.
спортсмен отлично понимает, что надо незабываемо блеснуть на прощание !
спортсмен отлично понимает, что надо незабываемо блеснуть на прощание !