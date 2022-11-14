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Роналду: «Тотальная и абсолютная сосредоточенность на работе сборной»

вчера, 23:59

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил в соцсети о том, что сосредоточен на подготовке к чемпионату мира в Катаре.

Тотальная и абсолютная сосредоточенность на работе национальной сборной. Единая группа, собравшаяся для достижения единой цели: осуществить мечту всех португальцев!

Португальцы на турнире сыграют в группе H, где встретятся с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:54
Ну на счёт последнего шанса - вопрос ещё спорный. Если Португалия более или менее удачно выступит в Катаре (минимум полуфинал), то, скорее всего, в этой сборной ничего особо не изменится. Останется тот же тренер, который будет по-прежнему вызывать Роналду в сборную. А Роналду, в свою очередь, уже объявил, что хочет сыграть ещё на Евро 2024. Так что вполне вероятно, что это ещё не последний крупный турнир звёздного и возрастного португальца. Хотя в свои 37, он явно уже на спаде и верится с трудом, что в таком возрасте реально набрать былую лучшую форму и вообще, соответствовать уровню сборной Португалии. Но посмотрим, Катар может ответить на вопрос о дальнейшей судьбе Роналду.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:08
Да пусть хоть на тренинг по мотивации сходит, а пользы от него не будет. Не было в отборочных матчах, не было в стыковых матчах, не было в Лиге Наций. Максимум на что он может рассчитывать это пенальти. Без пенальти 0 голов у него будет
Elliada
Elliada
сегодня в 08:05
Как можно быть сосредоточенным после таких заявлений? Он обвинил игроков МЮ ко всем прочему. В сборной Португалии есть игроки МЮ. Теперь, когда ясно, что балласт больше не сыграет за МЮ, они не будут перед ним унижаться. Будут игнорировать его на поле. Балласт просто будет бегать по полю и всё. В общем, думаю его сольют из сборной тоже. Вдесятером играть тяжелее, сплавят его, а на его место кого-то толкового поставят.
112910415
112910415
сегодня в 07:13
ещё Штирлиц формулировал : " Запоминается последнее ! "
спортсмен отлично понимает, что надо незабываемо блеснуть на прощание !
ДСА
ДСА
сегодня в 04:41
Для Роналду это последний шанс блеснуть на поле.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:49
Если Роналду облажается в сборной, тем более ее подведет, тогда ему не поздоровится.
протон
протон ответ RAYMАN (раскрыть)
сегодня в 01:10
Не могу с Вами поспорить.
RAYMАN
RAYMАN ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:00
В принципе сборная у них неплохая.Правда тренер уже не тянет.Максимум свой он выжал-2 трофея. Но есть последний шанс на ЧМ.
протон
протон
сегодня в 00:37
Думаю, что Рональду выложиться на 200%. Для него это последний шанс. Мотивация запредельная !
RAYMАN
RAYMАN
сегодня в 00:37
Роналду 2 трофея со сборной, моська 1. Роналду лучший бомбардир сборных. Роналду лучший бомбардир ЧЕ-14 голов. Роналду на ЧМ 17 игр 7 голов, аргентинская обуза 19 игр 6 голов. Всем привет))
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:29
Помним мы твою "сосредоточенность" в матче с Сербией : В воскресенье мы будем уже в Катаре... А-ха-ха-ха... Видать эта та болезнь, про которую недавно говорил Тен Хаг... Рецидив от прошедшего лета вернулся... Хе-хе...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:03
Порыв понятен - как будет это на деле?
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