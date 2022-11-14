Роналду: «Тотальная и абсолютная сосредоточенность на работе сборной»

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вчера, 23:59

Форвард сборной Португалии сообщил в соцсети о том, что сосредоточен на подготовке к чемпионату мира в Катаре.

Тотальная и абсолютная сосредоточенность на работе национальной сборной. Единая группа, собравшаяся для достижения единой цели: осуществить мечту всех португальцев!

Португальцы на турнире сыграют в группе H, где встретятся с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.