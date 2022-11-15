Миретти: «Узнал о вызове в сборную Италии тогда, когда увидел своё имя»

Полузащитник «Ювентуса» признался, что был удивлён вызовом в сборную Италии.

Я не знал о вызове, поэтому понял это только тогда, когда увидел своё имя, а затем начали приходить сообщения.

Это очень приятно. Если бы мне пришлось быть итальянским игроком прошлого, думаю, я хотел бы быть Маркизио, учитывая его карьеру. Он также вручил мне награду «Golden Boy», и для меня было честью получить её от него.