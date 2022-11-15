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Миретти: «Узнал о вызове в сборную Италии тогда, когда увидел своё имя»

сегодня, 00:36

Полузащитник «Ювентуса» Фабио Миретти признался, что был удивлён вызовом в сборную Италии.

Я не знал о вызове, поэтому понял это только тогда, когда увидел своё имя, а затем начали приходить сообщения.

Это очень приятно. Если бы мне пришлось быть итальянским игроком прошлого, думаю, я хотел бы быть Маркизио, учитывая его карьеру. Он также вручил мне награду «Golden Boy», и для меня было честью получить её от него.

В нынешнем сезоне Миретти провёл за «Ювентус» 18 матчей и отдал одну результативную передачу.

Сборная Италии проведёт в ноябре товарищеские матчи с Албанией (16 ноября) и Австрией (20 ноября). Ранее был объявлен состав на эти встречи.

Миретти: «Узнал о вызове в сборную Италии тогда, когда увидел своё имя»

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KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 09:51
Ну на товарняки можно)) а я еще сначала подумал - так их же на ЧМ не будет. С другой стороны, нашим не это не мешает
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:49
Представляю какая приятная неожиданность!
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