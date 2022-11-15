Миретти: «Узнал о вызове в сборную Италии тогда, когда увидел своё имя»

Полузащитник «Ювентуса» Фабио Миретти признался, что был удивлён вызовом в сборную Италии.
Я не знал о вызове, поэтому понял это только тогда, когда увидел своё имя, а затем начали приходить сообщения.
Это очень приятно. Если бы мне пришлось быть итальянским игроком прошлого, думаю, я хотел бы быть Маркизио, учитывая его карьеру. Он также вручил мне награду «Golden Boy», и для меня было честью получить её от него.
В нынешнем сезоне Миретти провёл за «Ювентус» 18 матчей и отдал одну результативную передачу.
Сборная Италии проведёт в ноябре товарищеские матчи с Албанией (16 ноября) и Австрией (20 ноября). Ранее был объявлен состав на эти встречи.