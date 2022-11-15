Нигматуллин: «Переход в чемпионат Англии — серьёзная проверка для Хайкина»

Экс-голкипер «Локомотива» высказался о возможном переходе бывшего вратаря клуба «Будё-Глимт» в «Эвертон».

Почему бы и нет? Хайкин играл в европейском чемпионате, пускай и не самом сильном, и как-никак себя зарекомендовал. Возможно, он обратил на себя внимание, дыма без огня не бывает.