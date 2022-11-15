Нигматуллин: «Переход в чемпионат Англии — серьёзная проверка для Хайкина»

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе бывшего вратаря клуба «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в «Эвертон».
Почему бы и нет? Хайкин играл в европейском чемпионате, пускай и не самом сильном, и как-никак себя зарекомендовал. Возможно, он обратил на себя внимание, дыма без огня не бывает.
Чемпионат Англии – крайнее сложный, особенно для вратарей. Переход в АПЛ будет для Хайкина серьёзной проверкой. Вратари со слабыми местами там не задерживаются, все вратарские элементы должны быть на самом высоком уровне.