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Нигматуллин: «Переход в чемпионат Англии — серьёзная проверка для Хайкина»

вчера, 21:58

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе бывшего вратаря клуба «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в «Эвертон».

Почему бы и нет? Хайкин играл в европейском чемпионате, пускай и не самом сильном, и как-никак себя зарекомендовал. Возможно, он обратил на себя внимание, дыма без огня не бывает.

Чемпионат Англии – крайнее сложный, особенно для вратарей. Переход в АПЛ будет для Хайкина серьёзной проверкой. Вратари со слабыми местами там не задерживаются, все вратарские элементы должны быть на самом высоком уровне.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:14
Интересно, откуда Нигматулин знает о сложности английского чемпионата для вратарей, если в жизни там не играл. Наверное на очередной вечеринке кто-то рассказал.
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