Ковтун: «У Мозеса, Бальде и Мартинса было мало времени в „Спартаке“»

Экс-игрок «Спартака» оценил игру футболистов «красно-белых» , и .

У Мозеса, Бальде и Мартинса было недостаточно времени в «Спартаке» в этом сезоне. Думаю, что «красно-белые» после паузы еще больше сделают акцент на игровые моменты, а перечисленные игроки готовы составить конкуренцию нынешнему составу. На данный момент клуб набрал достаточно очков с нынешним составом, и, возможно, команда еще будет усилятся, в том числе за счет этих легионеров.