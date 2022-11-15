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Ковтун: «У Мозеса, Бальде и Мартинса было мало времени в „Спартаке“»

вчера, 21:27

Экс-игрок «Спартака» Юрий Ковтун оценил игру футболистов «красно-белых» Виктора Мозеса, Бальде Кейта и Кристофера Мартинса.

У Мозеса, Бальде и Мартинса было недостаточно времени в «Спартаке» в этом сезоне. Думаю, что «красно-белые» после паузы еще больше сделают акцент на игровые моменты, а перечисленные игроки готовы составить конкуренцию нынешнему составу. На данный момент клуб набрал достаточно очков с нынешним составом, и, возможно, команда еще будет усилятся, в том числе за счет этих легионеров.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:14
После перерыва Спартаку предстоит напряжённая борьба, так что потребуется большой затраты физических и моральных сил, не исключены и травмы игроков! Потребуется ротация состава и выше указанные игроки очень бы пригодились при условие набора ими хорошей физической формы и высоких игровых кондиций!
ABir
ABir
вчера в 23:14
Если Мозес снова наберёт форму, то это очень серьезное усиление для Спартака, Мартинс тоже не плохо смотрела, Вальде никак пока не проявился
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 21:51
Сейчас тот случай, когда Абаскалю не очень-то и нужно усиление (за исключением качественного центрального защитника) Если все перечисленные легионеры останутся на вторую часть сезона, то атакующая линия уже полностью укомплектована, также как и опорная.
Гость
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