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Игонин: «Для спортсмена конкурентная среда — то, что нужно»

вчера, 19:15

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о роли российских футболистов в клубе из Санкт-Петербурга.

Надо здраво оценивать, могут ли россияне в «Зените» играть постоянно. У сборной есть своя подготовка, те же товарищеские матчи. В «Зените» высокий уровень конкуренции. Здесь та среда, в которой российские футболисты должны расти. Поэтому в клубе играют сильнейшие. Например, Мостовой на глазах прибавил. Его появление в основном составе петербуржцев не воспринимается, как какой-то аванс. Для спортсмена конкурентная среда — то, что нужно.

Надо ли тогда уходить из «Зенита» российским игрокам, которые сидят в запасе? А ради чего им покидать команду? Наша сборная не участвует ни в каких международных соревнованиях. Зачем тогда российским футболистам переходить в другой клуб и быть на виду у сборной? Чтобы играть против Казахстана? Не знаю, есть ли в этом смысл. Нужно оставаться в «Зените», чтобы доказывать свою состоятельность. Если российский футболист выиграет конкуренцию у легионера, то автоматически будет играть в сборной.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:18
Только, вот, спортсменов нет - одни контрактники.
pomor45
pomor45
вчера в 20:12
Не думай о казахах свысока. Они тебе наподдают, наверное. Что скажешь, задавака, ты тогда? Когда они тебя, наверняка, окажутся скромнее и умнее.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:06
Вроде много слов, а ни о чем.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:45
Тут, наверное, каждому свое. Одному для роста надо обязательно много играть, пусть и средненькой команде, а другой может совершенствоваться и на тренировках с сильными партнерами, изредка участвуя в матчах. Очень важно, что бы рядом был хороший тренер, который может увидеть и подсказать, что для игрока лучше.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:19
Уедут иностранцы и что тогда?
Гость
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