Игонин: «Для спортсмена конкурентная среда — то, что нужно»

Бывший игрок «Зенита» высказался о роли российских футболистов в клубе из Санкт-Петербурга.

Надо здраво оценивать, могут ли россияне в «Зените» играть постоянно. У сборной есть своя подготовка, те же товарищеские матчи. В «Зените» высокий уровень конкуренции. Здесь та среда, в которой российские футболисты должны расти. Поэтому в клубе играют сильнейшие. Например, Мостовой на глазах прибавил. Его появление в основном составе петербуржцев не воспринимается, как какой-то аванс. Для спортсмена конкурентная среда — то, что нужно.

Надо ли тогда уходить из «Зенита» российским игрокам, которые сидят в запасе? А ради чего им покидать команду? Наша сборная не участвует ни в каких международных соревнованиях. Зачем тогда российским футболистам переходить в другой клуб и быть на виду у сборной? Чтобы играть против Казахстана? Не знаю, есть ли в этом смысл. Нужно оставаться в «Зените», чтобы доказывать свою состоятельность. Если российский футболист выиграет конкуренцию у легионера, то автоматически будет играть в сборной.