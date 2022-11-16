Кузнецов: «Слуцкий затянул с решением об уходе из „Рубина“»

Экс-игрок ЦСКА высказался об уходе с поста главного тренера «Рубина».

Слуцкий затянул с решением об уходе из «Рубина». С позиции тренера говорю, что мы отдаём себе отчёт, когда ты не можешь руководить командой, контролировать все процессы, потому что идёт отрицательная серия игр. С таким составом и бюджетом команда обязана находиться на первых двух строчках, которые дают право выхода в Премьер-Лигу.

Когда на протяжении первого круга идёт очень некачественная игра, ты начинаешь задумываться — что идёт не так. Если не получается исправить, то надо принимать решение.