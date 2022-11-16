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Кузнецов: «Слуцкий затянул с решением об уходе из „Рубина“»

сегодня, 00:14

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

Слуцкий затянул с решением об уходе из «Рубина». С позиции тренера говорю, что мы отдаём себе отчёт, когда ты не можешь руководить командой, контролировать все процессы, потому что идёт отрицательная серия игр. С таким составом и бюджетом команда обязана находиться на первых двух строчках, которые дают право выхода в Премьер-Лигу.

Когда на протяжении первого круга идёт очень некачественная игра, ты начинаешь задумываться — что идёт не так. Если не получается исправить, то надо принимать решение.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:46
Хотел как лучше а получилось как всегда.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:06
Что то в команде пошло не так. Думаю, тут вина не только тренера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:25
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    сегодня в 01:35
    Не хотел бежать из клуба как крыса с тонущего корабля.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 00:36
    Слуцкий он тот ещё авантюрист!
    drug01
    drug01
    сегодня в 00:34
    Он хотел исправить всё сам но игроков не стало
    Гость
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