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Габулов: «Результат для сборной России важен всегда»

вчера, 22:19
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 18:00 Не начался

Экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов поделился ожиданиями от матча сборных Таджикистана и России.

Думаю, что будет победа, но игра получится непростой. Соперник будет сверхмотивирован, потому что будет играть при родных болельщиках. Плюс, он никогда не играл против России. Помимо сверхмотивации будет запредельная самоотдача в каждом эпизоде. Сломить сопротивление соперника будет не так просто. Наши ребята должны быть готовы к такому сопротивлению, запредельному настрою. Все-таки у наших ребят предотпуское состояние.

Выходя в футболке сборной России, они должны настроить и подготовить себя, показать не меньший уровень самоотдачи на поле для того, чтобы порадовать болельщиков и показать всей российской общественности, что у нас есть сборная, футболисты. Ни в коем случае не должно быть приблизительно такого отношения, как было у некоторых футболистов в прошлом матче, когда после игры некоторые игроки говорили, что результат неважен. Нет! Результат важен всегда. Когда ты вышел в майке сборной, вне зависимости от того, какой соперник, какой уровень матча, поле или стадион, результат для сборной России важен всегда. Это футболисты должны понимать в первую очередь! И тренерский штаб должен их нацеливать на такой подход. Это важно!

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:35
Для этой Сборной каждая игра теперь будет не простой! 😜
ehfgaqrg454t
ehfgaqrg454t
вчера в 22:28
Настрой хороший, важно проверить хорошо больше игроков
Гость
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